Thu nhập bình quân lao động năm 2024 đạt 8,5 triệu đồng

Năm 2024, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương đạt 8,5 triệu đồng, tăng 1,9 triệu so với năm 2020.

Trong báo cáo tổng kết ngày 27/12, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội không lý giải cụ thể mức thu nhập tăng, song nhìn chung phần tăng chủ yếu do điều chỉnh lương cơ sở và tối thiểu vùng.

Giai đoạn 2020-2024, lương cơ sở khu vực nhà nước điều chỉnh hai lần vào tháng 7/2023 và tháng 7/2024, từ 1,49 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng. Lương tối thiểu khu vực doanh nghiệp cũng ba lần điều chỉnh vào các năm 2020, 2022 và 2024, mức tăng gần nhất hồi tháng 7/2024 là 6%.

Giờ vào ca của công nhân May 10, Hà Nội, tháng 2/2024. Ảnh: Ngọc Thành

Đến ngày 18/12, số lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp hơn 900.700, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2023. Trong số này 883.000 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 15%; người được hỗ trợ học nghề là 23.300, tăng trên 8%.

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thị trường lao động phục hồi song vẫn thiếu hụt nhẹ tại một số địa bàn trọng yếu có nhiều khu công nghiệp, chế xuất, chủ yếu cần công nhân phổ thông ngành dệt may, điện tử. Đơn cử Bắc Giang đầu năm cần hơn 100.000 người, chủ yếu là lắp ráp điện tử do doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Một phần do doanh nghiệp lớn có thêm đơn hàng cuối năm nhưng chưa có phương án chuẩn bị sẵn nguồn lao động.

Chất lượng lao động vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của thị trường. Cả nước có 37,8 triệu lao động chưa qua đào tạo từ sơ cấp trở lên. Số qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ mới đạt 28%, trong khi đó mục tiêu năm 2030 tỷ lệ này là 35-40%.

Hồng Chiêu