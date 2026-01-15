Người Sài Gòn thuê xe đạp điện 20 nghìn để trải nghiệm hay đi làm mỗi ngày?

Độc giả cho rằng xe đạp điện tiện lợi với du khách có nhu cầu tham quan trung tâm thành phố, với người đi làm hàng ngày khó khả thi.

"Với giá thuê 20 nghìn đồng 30 phút thì chắc khách cũng chạy để trải nghiệm chứ không đi vào đời sống được. Đã vậy còn phải xem lộ trình phụ thuộc trạm đỗ xe nữa.

Tôi lấy ví dụ đi từ quận 1 về Gò Vấp cũ, nếu đi xe đạp điện cũng tốn thời gian hơn 30 phút, tính ra đi xe ôm công nghệ có mã giảm giá cũng chỉ bằng hoặc hơn vài nghìn đồng mà không cần phải đi bộ tìm trạm xe đạp".

Độc giả Hoàng A nêu nhận định như trên, trong bài viết TP HCM thêm xe đạp điện vào mạng lưới giao thông công cộng. Theo đó, thành phố sẽ bổ sung 500 xe đạp điện vào hệ thống giao thông công cộng trước Tết.

Giá thuê xe đạp điện dự kiến ở mức 20.000 đồng cho 30 phút, 35.000 đồng cho 60 phút và 65.000 đồng cho 120 phút. Khách có thể quét mã QR trên xe thông qua ứng dụng TNGO hoặc Zalo để đăng ký, mở khóa và sử dụng dịch vụ tương tự mô hình xe đạp công cộng hiện nay.

Đồng tình về việc mức giá thuê còn "đắt", độc giả hoangduclc1993 nói: "Mức giá này phù hợp với khách du lịch vãn cảnh. Còn nếu phục vụ cho đi công việc hằng ngày thì họ mua xe cá nhân vẫn tiện và rẻ hơn, chứ một tháng thôi đã mất hơn nửa triệu đồng tiền thuê xe đạp điện thì khá khó để sử dụng rộng rãi".

Độc giả binhnguyen9 đề xuất: "Để khuyến khích người dân sử dụng xe đạp thì giá thuê phải rẻ, đường lưu thông phải thuận tiện. Thành phố nên hỗ trợ một phần kinh phí cho công ty cho thuê xe đạp".

Trong khi đó, độc giả nickname longnguyen1906 lại nghĩ khác: "Tôi đánh giá mô hình cho thuê xe đạp điện này chủ yếu phục vụ thêm cho mô hình xe đạp bình thường. Có nhiều người bị vấn đề xương khớp hay chân thì có thể thuê xe này để đi vòng vòng khu vực trung tâm.

Về cơ bản, các điểm cho thuê xe đạp điện này không dùng để thay thế cho một phương tiện giao thông công cộng nào. Nó chủ yếu dành cho khách du lịch, khách ở xa tới tham quan khu vực trung tâm mà không phải bị ràng buộc vào một lịch trình di chuyển nhất định.

Có đợt tôi rủ đồng nghiệp người nước ngoài đi dạo chơi ở trung tâm thì cũng bắt xe công nghệ tới trung tâm rồi thuê xe đạp để đi dạo vòng vòng và ăn uống, chứ để đi từ điểm này đến điểm kia trong khoảng trung tâm mà bắt xe công nghệ thì quá gần để gọi xe, chưa kể thể ngắm trọn và trải nghiệm được thành phố nếu ngồi trên xe.

Nếu có mô hình cho thuê xe đạp điện thì rất tốt, giá có thể cao hơn mong đợi nhưng thực tế chắc hiếm có ai dùng nó để di chuyển hàng ngày".

Hữu Nghị tổng hợp