Giao thông thuận lợi cho người chạy tại VM Quy Nhơn

Hàng loạt điều chỉnh về giao thông ở cung đường chạy VnExpress Marathon nhằm đảm bảo an toàn cho runner cũng như thuận lợi cho người dân địa phương.

"Năm nay các runner tham gia chạy giải VnExpress Marathon sẽ thuận lợi hơn năm ngoái", Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó phòng cảnh sát giao thông tỉnh Bình Định đưa ra lời khẳng định trong buổi làm việc với Ban tổ chức giải vào chiều 25/6 tại thành phố Quy Nhơn.

Theo đó, ông Ngô Đức Hoài phân tích 2 điểm thuận lợi lớn về giao thông tại giải chạy năm nay. Điểm thuận lợi đầu tiên là điểm xuất phát được dịch chuyển từ đường Xuân Diệu sang trước mặt Quảng trường. Còn cung đường được thiết kế để đến 7h sáng là giải phóng hoàn toàn đường Xuân Diệu, trả lại mặt đường cho người dân.

Đây là một trong những cải tiến lớn nhất so với giải năm trước. Vào tháng 6/2019, đường Xuân Diệu bị chặn hoàn toàn bên cạnh tuyến đường Nguyễn Tất Thành. "Hai con đường chia đôi trung tâm thành phố như hai nửa miếng bánh chưng, hai bên người dân không lưu thông được", ông Hoài mô tả. Với sự điều chỉnh này, người dân có thể lưu thông bình thường từ 7h sáng. Bên cạnh đó, các runner hoàn toàn được bảo đảm an toàn bởi sẽ không còn điểm phân cách mềm nào.

Điểm thuận lợi thứ hai là năm nay lực lượng giao thông thực hiện triệt để việc phân luồng giao thông từ xa. Ví dụ, các phương tiện đi vào trung tâm thành phố từ quốc lộ 1D được hướng dẫn đi theo hướng phù hợp, tránh đi thẳng vào trung tâm.

Cầu Hà Thanh 1 mới hoàn thành giúp các runner không phải vòng qua đường Đống Đa như trước mà chạy thẳng từ Trần Hưng Đạo lên Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Ngọc Thành

Năm nay, để tạo điều kiện cho người dân, khách du lịch và những người có nhu cầu ra vào khu kinh tế Nhơn Hội, cầu vượt biển Thị Nại sẽ dành một nửa cho runner, nửa còn lại cho lưu thông được ngăn đôi bằng giải phân cách cứng. Các phương tiện vận chuyển cỡ lớn bị cấm toàn bộ để tránh ảnh hưởng đến cuộc đua của các chân chạy.

Theo Thượng tá Hoài, việc đảm bảo an toàn cho các vận động viên là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu dịp này. Nếu xảy ra sự cố với runner sẽ ảnh hưởng đến không chỉ lực lượng công an mà còn đến bộ mặt của thành phố, của ngành du lịch địa phương. Do đó, công an, cảnh sát sẽ tăng cường lực lượng với quân số hàng trăm người, không vì cung đường thuận lợi hơn mà giảm tải áp lực công việc so với năm ngoái.

Chỉ còn hơn một tháng nữa, giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn lần thứ hai sẽ diễn ra. Ban tổ chức vẫn đang cấp tập hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để đảm bảo thành công cho sự kiện. Trong đó, cung đường là một trong những hạng mục được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Đường chạy năm nay có nhiều cải tiến so với năm ngoái. Những dự án thi công đã hoàn tất, đem đến mặt đường êm ái và sạch bụi. Cung đường ven biển Quy Nhơn đã được mở rộng và nâng cấp, đường dẫn lên cầu Thị Nại khang trang, sạch đẹp.

Cùng với Ban tổ chức, chính quyền địa phương và các lực lượng, ban ngành cũng đang cấp tập hoàn tất những khâu cuối cùng. Tất cả đã sẵn sàng chào đón hàng nghìn runner cùng người thân, gia đình tận hưởng một kỳ nghỉ du lịch, thể thao đáng nhớ tại Quy Nhơn hè này.

Những độc giả muốn đăng ký tham dự giải có thể tham khảo tại đây.

An Bình