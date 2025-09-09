Giao thông rối loạn ở cửa ngõ phía đông TP HCM

Lối rẽ phải từ đường Phạm Văn Đồng về cầu Bình Triệu bị đóng, nhiều người lúng túng tìm nơi quay đầu, gây ùn ứ kéo dài ở cửa ngõ phía đông TP HCM.

Chiều 9/9, nhiều người chạy xe qua cầu Bình Lợi trên đại lộ Phạm Văn Đồng bị bất ngờ khi thấy lối rẽ phải về hướng cầu Bình Triệu 2 bị đóng bằng dải phân cách cứng. Họ lúng túng, phải chạy vòng thêm gần một km đến giao lộ Phạm Văn Đồng - đường số 20 để quay đầu. Cùng thời điểm, khu vực này có mưa lớn khiến ùn tắc kéo dài cả ở tuyến Phạm Văn Đồng và quốc lộ 13.

Lối rẽ từ đường Phạm Văn Đồng về cầu Bình Triệu bị đóng, chiều 9/9. Ảnh: Hạ Giang

Đến chiều, do lưu lượng xe tăng cao liên tục dồn đến khiến ùn tắc nghiêm trọng hơn, lối rẽ được mở lại.

Đại diện đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT TP HCM, cho biết việc đóng lối rẽ đang được các đơn vị liên quan thử nghiệm, nhằm phân tán dòng xe dồn về cầu Bình Triệu 2 - nơi thường xuyên ùn tắc sau khi cầu Bình Triệu 1 nằm song song cấm ôtô hơn một tuần qua để thi công nâng tĩnh không. Do chưa triển khai chính thức nên việc này không thông báo rộng rãi. Các đơn vị tiếp tục theo dõi và sẽ áp dụng giải pháp phù hợp.

Cầu Bình Triệu 1 bắt đầu cấm ôtô để thi công nâng tĩnh không từ hôm 26/8, xe được phân luồng qua cầu Bình Triệu 2. Tuy nhiên, do là trục giao thông chính kết nối quốc lộ 13, đường Phạm Văn Đồng ra vào trung tâm thành phố, nên ùn tắc diễn ra nghiêm trọng những ngày qua. Dự kiến, cuối tháng 11 tới, việc thi công ở cầu Bình Triệu 1 mới hoàn tất.

Ùn tắc kéo dài trên đường Phạm Văn Đồng nên lực lượng chức năng phải mở lối rẽ, chiều 9/9. Ảnh: Đình Văn

Hiện, ngoài hướng cầu Bình Triệu, xe từ khu vực Bình Dương, Thủ Đức, Gò Vấp (cũ) ở cửa ngõ đông bắc thành phố muốn vào trung tâm TP HCM còn các hướng đường Nguyễn Xí, Phan Văn Trị, Kha Vạn Cân... Tuy nhiên, nếu xuất phát từ quốc lộ 13, các lựa chọn này đều phải vòng xa hơn nhiều.

Đình Văn - Giang Anh