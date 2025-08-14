Cấm ôtô qua cầu cửa ngõ phía Đông TP HCM trong 3 tháng

Từ 23/8 đến 30/11, ôtô bị cấm qua cầu Bình Triệu 1 (hướng trung tâm TP đi quốc lộ 13) để nâng tĩnh không, xe chuyển sang cầu Bình Triệu 2 nằm song song.

Theo Sở Xây dựng, trước khi cấm, khu vực công viên dưới chân cầu sẽ được cải tạo, mở lối cho ôtô rẽ lên cầu Bình Triệu 2. Các đơn vị cũng sẽ phân làn, cho xe chạy hai chiều qua cây cầu này.

Trong đó, một làn rộng 3,5 m dành riêng cho ôtô từ khu trung tâm về ngã tư Bình Triệu. Chiều ngược lại tổ chức hai làn: làn sát lề phải cho xe 2-3 bánh, ôtô nhỏ; làn sát dải phân cách cho ôtô lớn. Một số vị trí gần cầu được lắp cọc tiêu, phân làn xe máy.

Cầu Bình Triệu 1 (phải, song song là cầu Bình Triệu 2) đang được nâng cấp tĩnh không, cuối năm 2024. Ảnh: Hạ Giang

Sở Xây dựng đề nghị Công an TP HCM cùng các bên liên quan hỗ trợ, tăng cường lực lượng điều tiết giao thông nhằm hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công.

Cầu Bình Triệu 1 và 2 bắc qua sông Sài Gòn, nằm trên trục quốc lộ 13 kết nối khu Đông vào trung tâm. Cầu Bình Triệu 1, xây trước năm 1975, chạy một chiều từ trung tâm ra TP Thủ Đức, từng sửa chữa năm 2010 nhưng tĩnh không thấp, không đảm bảo cho tàu lớn qua lại.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 có vốn 133 tỷ đồng, khởi công cuối năm 2024. Cách đó khoảng 5 km, cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1 cũng đang được nâng tĩnh không, vốn gần 112 tỷ đồng.

Giang Anh