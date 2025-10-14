Bất lực 'đèn xanh nhưng không nhúc nhích' trong cơn mưa Hà Nội

Cứ mỗi lần đèn xanh bật lên, thay vì chờ phía trước thoáng, hàng loạt xe lập tức lao lên, chiếm luôn phần ngã tư còn chưa được thông thoáng.

Một người ở Hà Nội đi làm sáng nay kể: "Tôi mất gần một tiếng rưỡi cho quãng đường 10 km từ nhà đến cơ quan. Đường Hoàng Quốc Việt tắc dài, cảm giác bất lực khi nhìn đèn xanh giao thông bật mà cả dòng người không nhúc nhích được chút nào vì ôtô dàn hàng 5 hàng 6 trên đường.

Xe máy không leo lên vỉa hè thì không thể nhúc nhích vì ôtô đã đi sát vỉa hè, không chừa một chút lòng đường cho xe máy".

Trên mạng xã hội, một người chia sẻ bức ảnh được chụp từ trên cao, một đống ngổn ngang ở ngã tư, trên mỗi chiếc xe là một cá nhân đang cố gắng tìm đường đi, nhưng cộng hưởng lại, họ tạo thành một hệ thống rối rắm tự làm nghẽn chính mình.

Ảnh chụp trên cao ngã tư Lê Đức Thọ - Trần Hữu Dực (Hà Nội). Ảnh: Otofun

Cứ mỗi lần đèn xanh bật lên, thay vì chờ phía trước thông, hàng loạt xe lập tức lao lên, chiếm luôn phần ngã tư còn chưa được thông thoáng. Hệ quả là khi đèn đổi chiều, không bên nào nhúc nhích được.

Vì sao hễ trời mưa là Hà Nội tắc đường? Câu hỏi này đã được hỏi nhiều lần, vấn đề của Hà Nội không chỉ nằm ở quy hoạch, mà còn nằm ở "tâm lý tắc đường" thứ khiến người ta tin rằng phải chen thì mới đi được, phải vượt thì mới thoát.

Cơn mưa chỉ là chất xúc tác để những bất cập lộ ra rõ hơn. Hạ tầng yếu, mặt đường nhỏ, thoát nước kém, nhưng cái tắc lớn nhất vẫn là "tắc ý thức".

Không ai muốn là người cuối cùng chính tâm lý ấy khiến không ai là người về trước. Giống như trong một trò chơi không người thắng, ai cũng cố giành phần hơn trong một không gian quá chật.

