Đường phố Hà Nội tắc cứng trong mưa

08h51

Trận mưa kéo dài suốt đêm đến sáng với lượng khoảng 20 mm. Các nút giao Kim Mã - Đào Tấn (phường Giảng Võ), đường Nguyễn Cơ Thạch (Từ Liêm), Phạm Văn Đồng (Từ Liêm)... hỗn loạn trong giờ cao điểm. Ôtô, xe máy chen kín đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), nhiều đoạn không còn lối cho xe cấp cứu.

Đường Nguyễn Trãi lúc 8h30 sáng 14/10. Ảnh: Ngọc Thành

Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết từ 5h đến 7h sáng, lượng mưa trung bình tại khu vực nội đô đạt 10-20 mm, riêng phường Yên Sở hơn 40 mm. Đến 7h, không ghi nhận điểm ngập. Ngành thoát nước duy trì ứng trực, sẵn sàng mở cửa phai, vận hành trạm bơm và hồ điều hòa để tiêu thoát nước khi cần.

Theo dự báo, mưa còn kéo dài 13-15/10 nhưng lượng không lớn, không làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt ở miền Bắc. Từ 25/8 đến nay, khu vực này đã trải qua ba đợt mưa lớn sau bão Kajiki, Bualoi và Matmo. Khi Matmo đổ bộ Quảng Tây (Trung Quốc) rạng sáng 6/10, mưa lớn xuất hiện khắp miền Bắc, Hà Nội ghi nhận 122 điểm ngập nội thành, hai xã thuộc Sóc Sơn cũ ngập sâu 1,5 m, hơn 4.000 hộ dân phải di dời.

Nhóm phóng viên