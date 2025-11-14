Nỗi đau đầu giáo viên: học sinh vi phạm, phụ huynh không hợp tác

Tôi nhiều lần bối rối, đau đầu với những học sinh 'cá biệt 'về hạnh kiểm, học tập. Gia đình hợp tác thì ổn, nếu không thì làm gì họ?

Nhân đọc bài viết về cô giáo 2x bị buộc thôi việc vì đánh học sinh, tôi xin bày tỏ một số băn khoăn của cá nhân.

Tôi là một giáo viên tiểu học có thâm niên cũng kha khá. Trước hết, tôi xin nói rõ quan điểm của tôi là không ủng hộ việc đánh học sinh trong mọi hoàn cảnh, nhưng cũng tiếc và thương cho cô giáo 2x bị buộc thôi việc. Cơ hội để cống hiến cho ngành giáo dục của cô sẽ thế nào đây?

Tiện thể, tôi xin nói đến một khía cạnh của giáo dục mà các giáo viên đứng lớp (đa số ở tiểu học) đã từng trải qua và rất khó xử, đó là việc phạt hay không phạt học sinh. Nếu phạt thì phạt thế nào cho đúng? Không phạm quy chế, không phạm luật?

Nói ra thì kỳ, nhưng các thầy cô thạc sĩ, tiến sĩ dạy ở đại học, các chuyên viên, cán bộ lãnh đạo cấp Phòng Giáo dục (cũ) nói lý thuyết hay, lập luận rất chặt, nhưng liệu các vị đó có va chạm thực tế chưa? Nếu có thì cũng qua loa vài tiết học, vài câu hỏi khảo sát.

Thực tế chúng tôi (không phải tất cả) rất bối rối, đau đầu với những học sinh cá biệt về hạnh kiểm, học tập. Có gia đình hợp tác thì ổn, không hợp tác thì làm gì họ?

Nói quá, họ cho con nghỉ vài buổi là nhà trường phải nháo nhào đi vận động vào (vì chỉ tiêu của phổ cập giáo dục). Có gia đình, khi giáo viên mời đến trao đổi, vui thì họ vào, không thì thôi, chẳng làm được gì họ cả.

Có người vâng dạ hứa hẹn, nhận thiếu sót của con, về nhà chẳng có sự tác động nào cả nên hôm sau tình hình vẫn như vậy. Có người thì phản đối, tranh cãi, bênh vực, hỏi vặn vẹo lại giáo viên. Chưa kể, nhiều phụ huynh có hành vi tiêu cực.

Đánh học sinh là vi phạm (đúng). Cho đứng khoanh tay là làm nhục. Lỡ lớn tiếng là xúc phạm. Báo gia đình có thể không hợp tác. Đưa xuống lớp là chuyện không bao giờ có...

Vậy chúng tôi làm cách nào? Xin chỉ đạo thì được nghe "Các thầy cô phải có cách giải quyết cụ thể của lớp mình chứ" hay "Đó là nghệ thuật của mỗi người"...

Vậy chúng tôi làm sao đây? Đồng nghiệp nào có ý hay xin cho tôi sáng kiến (phải thực tế, không phải lý thuyết suông). Trân trọng cảm ơn.

ngtrongnghiaan