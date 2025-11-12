Đường chông gai của cô giáo trẻ bị thôi việc vì đánh học sinh

Giáo viên thời nay phải làm gì để răn dạy học sinh lười, không làm bài tập, vô lễ?

Cũng như bao vụ giáo viên chịu kỷ luật vì đánh học sinh khác, vụ Cô giáo mất việc vì đánh học sinh trả lời sai lại khiến dư luận chia làm hai phe: Phe ủng hộ 'thương cho roi vọt' và phe không ủng hộ, cho rằng "ngôn từ (dạy dỗ) bất lực thì bạo lực lên ngôi.

Nhưng tôi lại chú ý đến chi tiết này: Cô giáo sinh năm 2003, mới ra trường, dạy hợp đồng vài tháng. Những người ủng hộ thương cho roi vọt đều kể những câu chuyện xa lắc xa lơ, vài chục năm về trước, lúc đi học bị thầy cô giáo phạt roi khi phạm lỗi, thậm chí cha mẹ biết chuyện còn bị đánh đòn lần hai.

Nhưng, tại sao cô giáo thuộc thế hệ Gen Z lại phạm "sai lầm" đáng tiếc này? Theo tôi, nếu nhìn rộng hơn, vụ việc không chỉ là lỗi của một cô giáo trẻ, mà là bức tranh phản chiếu những khó khăn của giáo viên thời nay trong việc răn dạy học trò.

Đây là một bài toán cho cả hệ thống: Nếu chỉ trừng phạt mà không chỉ dẫn rõ ràng về các hình thức xử lý như học sinh hỗn láo, lười biếng, không làm bài tập... người thầy sẽ rơi vào thế khó. Mặc kệ học sinh lười, hư - đi dạy nhận lương thì không ổn, mà phạt vạ thì mình lại có nguy cơ bị kỷ luật.

Rõ ràng là giáo viên đang thiếu công cụ răn dạy hiệu quả. Phạt thì dễ bị coi là bạo lực, không phạt thì học sinh lơ là, lớp học mất trật tự. Giáo dục không thể quay lại thời "thương cho roi vọt", nhưng cũng không thể để giáo viên bất lực trước học sinh.

Vấn đề ở đây là cần có những hình thức răn đe đúng mực, có tính giáo dục thực chất, cách người thầy giữ kỷ luật mà không làm tổn thương lòng tự trọng của học trò, của phụ huynh... Những điều này, tôi nghĩ các nhà hoạch định giáo dục cần phải xây dựng và hướng dẫn cho giáo viên, như một cuốn cẩm nang nghề nghiệp.

Còn với cô giáo trẻ sinh năm 2003 vừa bị cho thôi việc này, tôi thực sự lấy làm tiếc cho cô, nếu như cứ mặc kệ những em học sinh lười làm bài tập, khỏi cần "thỏa thuận" đánh đòn làm gì, thì con đường sư phạm mới đi một quãng đâu chông gai thế này.

Hồng Anh