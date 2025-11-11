Cô giáo mất việc vì đánh học sinh trả lời sai

Gia LaiDùng thước vụt vào tay học sinh trả lời sai hoặc chưa làm bài tập, cô giáo dạy hợp đồng môn Hóa ở trường THPT Anh Hùng Núp, bị cho nghỉ việc.

Ngày 11/11, ông Nguyễn Ngọc Quản, Hiệu trưởng, cho biết sự việc xảy ra đầu tuần trước. Trong tiết học môn Hóa tại lớp 10A, nữ giáo viên gọi một số học sinh lên bảng làm bài. Em nào trả lời sai hoặc chưa làm bài tập sẽ xếp hàng, để cô dùng thước vụt mạnh vào tay khoảng 10 lần. Đây là thỏa thuận giữa cô giáo và học sinh trước đó.

Theo ông Quản, giáo viên sinh năm 2023, mới tốt nghiệp đại học sư phạm. Do thiếu người dạy môn Hóa, trường ký hợp đồng với cô cách đây vài tháng. Khi biết sự việc, trường lập tức chấm dứt hợp đồng và xin lỗi phụ huynh, học sinh về việc này. Một giáo viên khác được bố trí dạy thay để học sinh không bị gián đoạn việc học.

Nữ giáo viên dùng thước nhựa đánh vào tay học sinh. Ảnh: Cắt từ video

Cả nước hiện thiếu hơn 100.000 giáo viên, riêng địa bàn Gia Lai thiếu khoảng 1.500 người, trong đó hơn 400 ở bậc THPT. Để bù đắp, các trường chủ động ký hợp đồng với những người đủ điều kiện. Nhóm này thường được ưu tiên tuyển dụng khi có chỉ tiêu.

Theo Luật Giáo dục, giáo viên không được xúc phạm danh dự, thân thể của người học. Nếu vi phạm, họ chịu một trong 4 hình thức kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc buộc thôi việc.

Trần Hóa