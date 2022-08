Giảng viên chạy 5.000 km gây quỹ sau tai nạn nguy kịch

Nick Ashill, giảng viên 58 tuổi người Mỹ quyết định chạy dọc đất nước để gây quỹ từ thiện sau khi mất 5 năm trên giường bệnh vì tai nạn xe nghiêm trọng.

Trải qua 16 cuộc phẫu thuật, Ashill cuối cùng cũng có thể quay lại nơi mình bị tai nạn và hoàn thành quãng đường chạy dang dở 5 năm trước. Tham gia cùng anh trên đường chạy còn có các chuyên gia cứu hộ, sức khỏe cùng ba bác sĩ phẫu thuật.

Sau hơn 20 ngày chạy xuyên qua các bang Ohio, West Virginia, Pennsylvania và New Jersey với tổng quãng đường 922 km, giảng viên đến từ New Zealand kết thúc cuộc hành trình tại Đảo Coney thuộc thành phố New York. Sau chặng đường 5.000 km xuyên qua nước Mỹ, Ashill đã gây quỹ được hơn 8.000 USD cho Tổ chức Hen suyễn và Hô hấp tại New Zealand (ARFNZ).

Nam runner trải qua 16 cuộc phẫu thuật trong 5 năm. Ảnh: RNZ

Trước đó, sau khi mẹ qua đời vì xơ phổi vào năm 2015, Ashill đã quyết tâm tập luyện và bắt đầu chạy nhằm gây quỹ cho ARFNZ. Mục tiêu của anh là chạy từ Los Angeles đến New York nhằm quyên góp 10.000 USD, qua đó có thể giúp đỡ các bệnh nhân mắc chứng bệnh tương tự mẹ của mình.

Tuy nhiên, vào năm 2017, trong lúc đang trên đường chạy tại thành phố Columbus, giảng viên người New Zealand bị một chiếc xe bán tải lấn lề đâm rồi bỏ trốn. Cú đâm mạnh đã hất Ashill vào một con rãnh khuất tầm nhìn. May mắn là thời điểm đó, chân chạy đang trò chuyện với vợ qua Skype. Vợ anh sau đó đã liên hệ với y tế để đưa runner đi cấp cứu. Chân chạy người New Zealand phải chỉnh lại phần xương chân và xương chậu, đồng thời nối lại một phần ruột bị thủng.

Vụ tai nạn đã làm biến dạng dáng đi của Ashill. Tuy vậy, bất chấp những dự đoán của bác sĩ về việc anh sẽ không bao giờ có thể chạy được nữa, giảng viên của Đại học Victoria vẫn quyết tâm hoành thành hành trình chạy dọc nước Mỹ ngay từ những ngày đầu nằm ở viện.

"Cảm giác thật không thể diễn tả nổi. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành cuộc hành trình dang dở. Tôi muốn cảm ơn đến rất nhiều người, từ đội ngũ bác sĩ đã chăm sóc cho tôi, giúp tôi có thể đi lại như bình thường cho đến những người đã hỗ trợ tôi trong suốt quãng đường hơn 20 ngày qua", giảng viên 58 tuổi chia sẻ. Bên cạnh việc vượt qua giới hạn của bản thân, hành trình chạy gây quỹ của anh Ashill cũng đã tác động tích cực lên các bệnh nhân có các vấn đề nghiêm trọng về phổi tại New Zealand và Vương quốc Anh.

Chân chạy 58 tuổi hoàn thành chạy 5.000 km sau 5 năm. Ảnh: NZ Herald

Giám đốc điều hành của ARFNZ, Letitia Harding phát biểu sau khi chứng kiến thành tích của runner 58 tuổi: "Đây là một thành tựu tuyệt vời bởi Nick đã vượt qua nghịch cảnh, cả về thể chất lẫn tinh thần để truyền cảm hứng cho nhiều người".

"Tôi đã phải học đi bộ lại từ đầu. Việc tập luyện các nhóm cơ trọng yếu của cơ thể và tăng sức bền cho chân đã giúp tôi có thể chạy bộ trở lại", chân chạy nói về quá trình phục hồi của mình. Bên cạnh đó, anh cũng tiết lộ rằng cuộc sống hiện tại của mình đã ổn định trở lại và bản thân cũng chấp nhận tha thứ cho người gây tai nạn.

Quốc Bảo