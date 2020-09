TP HCMHoa hậu Giáng My độc tấu dương cầm tại nhà với cây đàn trị giá 5 tỷ đồng, hôm 9/9.

Giáng My chơi đàn piano 5 tỷ đồng Giáng My chơi bản "Hoa sữa" (sáng tác: Hồng Đăng). Video: Nhân vật cung cấp. Chị chọn nhạc phẩm Hoa sữa (sáng tác: Hồng Đăng) - nhạc phẩm từng thành công qua các giọng ca Thanh Lam, Hồng Nhung, cố nghệ sĩ Lê Dung... Cây đàn chị chơi là Blüthner PH phiên bản giới hạn, được Giáng My mua tại phiên đấu giá vào tháng 12/2019. Chị mua đàn để ủng hộ Dàn nhạc giao hưởng trẻ Sài Gòn (SPYO) đi công diễn tại Đức. Hoa hậu Đền Hùng Giáng My chơi piano trị giá 5 tỷ đồng tại biệt thự của chị ở quận 2, TP HCM. Ảnh: Tiên Nguyễn.

Giáng My từng theo học piano 16 năm tại Nhạc viện Hà Nội. Mẹ chị - nghệ sĩ Ánh Tuyết - vốn là giảng viên âm nhạc, hoa khôi một thời trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia). Năng khiếu âm nhạc, thơ ca của chị một phần được truyền từ mẹ. Với chị, đàn, hát là niềm đam mê ngấm vào máu. Sau này, khi chuyển hướng kinh doanh, Giáng My vẫn không thể xa rời piano. "Mỗi ngày, khi đi làm về, ngồi lên đàn chơi vài khúc ngẫu hứng, giảm tress lắm. Với tôi, âm nhạc làm dịu mát tâm hồn", chị nói.

Giáng My chụp ảnh theo phong cách cổ điển hồi tháng 8. Ảnh: Milor Trần.

Giáng My từng giành danh hiệu Hoa hậu đền Hùng năm 1989. Sau đó, chị nhận được nhiều lời mời đóng phim. Chị từng xuất hiện trong các tác phẩm Người đẹp đêm trăng, Hoa hậu mồ côi, Yêu nàng hoa hậu, Truy lùng băng quỷ gió, Sài Gòn trong trái tim em... Hiện ngoài kinh doanh, Giáng My còn là khách mời của nhiều sự kiện thời trang. Con gái Giáng My là Anh Sa, sinh năm 1994.

Tam Kỳ