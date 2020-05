Hoa hậu Giáng My thể hiện ca khúc "Hiu hắt đời nhau" (Lê Vũ) khi ở nhà nghỉ lễ.

Giáng My khoe giọng hát

Mẹ Giáng My là giảng viên âm nhạc nên chị được học chơi piano từ nhỏ. Năng khiếu âm nhạc, thơ ca của chị một phần được truyền từ mẹ. Những lúc rảnh rỗi chị thường ngồi đàn, ca hát.

Giáng My cho biết để phòng dịch, hơn một tháng qua, chị hầu như chỉ ở nhà tại quận 2 (TP HCM) để làm vườn, đọc sách, luyện đàn. Hoa hậu tận dụng nhiều không gian trong biệt thự để trồng rau lang, muống, bầu, bí, khổ qua... "Với tôi, làm vườn vừa là cách thư giãn hiệu quả vừa giúp vận động chân tay, rèn tính kiên nhẫn", hoa hậu nói.

Giáng My sinh năm 1971, giành danh hiệu Hoa hậu đền Hùng năm 1989. Người đẹp là hoa hậu duy nhất của cuộc thi này. Sau đó, Giáng My nhận được nhiều lời mời đóng phim. Chị từng xuất hiện trong các tác phẩm Người đẹp đêm trăng, Hoa hậu mồ côi, Yêu nàng hoa hậu, Truy lùng băng quỷ gió, Sài Gòn trong trái tim em... Hiện ngoài kinh doanh, Giáng My tích cực xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang. Con gái Giáng My là Anh Sa, sinh năm 1994.

Tâm Giao (video: Facebook)