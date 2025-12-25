'Giảm giá thuê 50% nhà mặt tiền vẫn nguy cơ đi vào dĩ vãng'

Người tiêu dùng hoặc mua online vì tiện lợi hoặc sẽ đến trung tâm thương mại rộng rãi, đa dạng dịch vụ và quan trọng là có chỗ để xe.

"Năm 2019, tôi thuê mặt bằng giá 80 triệu. Dịch Covid-19 giai đoạn 2020-2021 chủ mặt bằng chỉ giảm giá thuê khoảng 20% trong vài tháng. Nhưng sau giai đoạn 2022 đến nay, chủ nhà đã giảm lần lượt từng năm 15%, 20%, 30% và nay còn 52 triệu đồng một tháng.

Tôi may mắn gặp chủ nhà chia sẻ, hiểu chuyện, tốt tính cùng hợp tác chứ không đã phải dời đi trong năm 2023 do các chi phí tăng nhanh và cao (giá vốn nguyên vật liệu, hàng hóa, nhân công, điện nước, tái đầu tư... hầu như tăng từ 7-10% một năm), trong khi doanh thu chỉ tăng nhẹ, cạnh tranh gay gắt, giữ chân khách hàng ngày càng khó khăn".

Độc giả Kevin chia sẻ như trên, kể về từ sau dịch Covid-19 đã có hiện tượng tiền thuê mặt bằng giảm. Bình luận này đại diện cho tình hình chung sau bài Mặt bằng nhà phố giảm nửa giá thuê để giữ khách cuối năm. Theo đó, nhiều mặt bằng nhà phố trên các tuyến đường sầm uất tại trung tâm TP HCM phải giảm giá từ 40-50% để giữ chân khách thuê trong bối cảnh kinh doanh gặp khó.

Trong bài viết, chủ một cửa hàng thời trang trên đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM vừa trả mặt bằng rộng hơn 80 m2 sau ba năm thuê. Dù chủ nhà đã chấp nhận giảm gần 50% giá thuê trong sáu tháng tới để giữ khách, chị vẫn quyết định đóng cửa vì thu không đủ chi.

Theo nhân vật này, việc giảm giá thuê chỉ giúp hạ bớt một phần chi phí, lượng khách sụt giảm khiến doanh thu hàng tháng không đủ bù các khoản vận hành. "Ngay cả khi tiền thuê giảm một nửa, tôi vẫn không thể gồng thêm", chị nói.

Độc giả Thinh Ho nhận định" "Xu hướng dẹp, trả mặt bằng mặt tiền đường là tất yếu vì giá quá cao mà diện tích quá bé, khó khai thác, chỗ đậu xe không có.

Nên giờ chỉ còn vài ngành nghề thu nhập khủng như spa, thẩm mỹ viện, ngân hàng, cà phê thương hiệu là còn trụ được chứ nhỏ lẻ nào dám thuê. Tuy nhiên, thực tế giá cho thuê mặt bằng vị trí đẹp vẫn đang cao chót vót".

Sự thay đổi không chỉ đến từ phía chi phí mà còn từ hành vi tiêu dùng, độc giả nickname hrcloudta nói: "Thời thế thay đổi, hành vi tiêu dùng của người Việt Nam thay đổi. Dân trẻ thì mua online nên phát sinh công việc mới là giao hàng

Các chuỗi cửa hàng tương ứng: thời trang, ăn uống, điện máy... chiếm hết khách của các cửa hàng gia đình và nhỏ lẻ.

Vì thế mặt bằng các con đường giảm giá trị, việc này ngày càng tăng thêm. Và phải chấp nhận thôi".

Ghi nhận của VnExpress cũng cho thấy làn sóng giảm giá thuê mặt bằng nhà phố diễn ra rõ nét khi hoạt động kinh doanh chưa phục hồi.

Khảo sát từ các sàn môi giới cho thuê nhà phố cũng ghi nhận hơn 33% đánh giá giao dịch năm nay suy giảm mạnh, trong khi 48% nhận định sức thuê không cải thiện so với cùng kỳ. Giá thuê nhà phố khu vực nội thành đã điều chỉnh giảm trung bình 10-15% trong năm nay.

Đồng quan điểm nguyên nhân nằm ở sự thay đổi xu hướng mua sắm, độc giả nickname fv2xwwbsbs nói: "Điều quan trọng là xu thế mua sắm đã thay đổi, người ta mua online nhiều hơn (với những thứ có thể mua online) hoặc sẽ đến trung tâm thương mại tất cả trong một.

Người đi ô tô muốn vào mua sắm thì chỗ đâu đỗ xe? Chẳng lẽ chạy lòng vòng kiếm chỗ gửi xe rồi đi bộ lại mua? Mà xu hướng tương lai sẽ là ô tô hóa khi kinh tế phát triển.

Những chủ nhà giảm giá 30-40-50% tôi đánh giá cao họ vì hiểu thời thế. Còn ai không giảm thì hoặc là bỏ trống, hoặc tự mình kinh doanh đi sẽ biết".

Cùng chung nhận định, độc giả Quang Dũng viết: "Tới trung tâm thương mại đi một vòng là xem được tất cả những thương hiệu, mát mẻ, ăn uống, mua sắm, xem phim...

Chẳng ai lấy xe máy đi tấp từng cửa hàng lựa đồ như xưa nữa, chưa kể giờ dân đi ôtô nhiều mà những cửa hàng mặt tiền thì không có chỗ đậu xe".

Độc giả nickname quan96q1 nêu: "Chẳng qua giá cho thuê mặt bằng ở TP HCM trước giờ quá cao, nhưng lúc đó người thuê kinh doanh có lãi nên không lộ mặt trái ra. Khi tiền thuê mặt bằng trở thành gánh nặng thì họ sẽ có lựa chọn khác hợp lý hơn. Tôi cho rằng giá thuê giảm 50% là hợp lý.

Hữu Nghị tổng hợp