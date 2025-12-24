Mặt bằng nhà phố giảm nửa giá thuê để giữ khách cuối năm

Nhiều mặt bằng nhà phố trên các tuyến đường sầm uất tại trung tâm TP HCM phải giảm giá từ 40-50% để giữ chân khách thuê trong bối cảnh kinh doanh gặp khó.

Chị Huyền Trâm, chủ một cửa hàng thời trang trên đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, vừa trả mặt bằng rộng hơn 80 m2 sau ba năm thuê. Dù chủ nhà đã chấp nhận giảm gần 50% giá thuê trong sáu tháng tới để giữ khách, chị vẫn quyết định đóng cửa vì thu không đủ chi.

Theo chị Trâm, việc giảm giá thuê chỉ giúp hạ bớt một phần chi phí, lượng khách sụt giảm khiến doanh thu hàng tháng không đủ bù các khoản vận hành. "Ngay cả khi tiền thuê giảm một nửa, tôi vẫn không thể gồng thêm", chị nói.

Anh Nguyễn Văn Thành, chủ nhà phố mặt tiền đường Hoàng Sa, phường Bàn Cờ, cho biết để giữ khách thuê cửa hàng thời trang trong bối cảnh doanh thu sụt giảm, anh buộc hạ giá liên tục. Từ mức 80 triệu đồng mỗi tháng trước dịch, giá thuê hiện còn 40 triệu đồng, giảm khoảng 50%. Theo anh Thành, trước dịch Covid-19, căn nhà lúc nào cũng kín khách thuê. Sau dịch, nhiều khách trả lại mặt bằng do không chịu nổi chi phí vận hành.

Tương tự, trên đường 3/2, ông Trần Văn Cang cho hay căn nhà phố có diện tích sàn gần 65 m2 từng được một nhà hàng thuê với giá khoảng 80 triệu đồng mỗi tháng. Đầu năm nay, khách thuê khó khăn, liên tục đề nghị giảm giá. Để tránh chấm dứt hợp đồng, ông chấp nhận hạ xuống 60 triệu đồng, rồi tiếp tục giảm còn 45 triệu đồng mỗi tháng, tức thấp hơn gần một nửa so với trước.

Ghi nhận của VnExpress cũng cho thấy làn sóng giảm giá thuê mặt bằng nhà phố diễn ra rõ nét khi hoạt động kinh doanh chưa phục hồi. Trên đường Nguyễn Trãi (khu vực trung tâm quận 5 cũ), một căn nhà phố diện tích gần 150 m2 được chủ nhà hạ giá thuê từ 120 triệu xuống còn 75 triệu đồng mỗi tháng (gần 37%) để giữ khách. Tại đường Điện Biên Phủ (đoạn gần ngã tư Cao Thắng), mặt bằng hai tầng từng có giá 150 triệu đồng mỗi tháng cũng được điều chỉnh về khoảng 90 triệu đồng sau nhiều lần thương lượng, đổi lại khách thuê gia hạn hợp đồng. Tương tự, trên tuyến Trần Nhật Duật, nhiều chủ nhà buộc giảm 30-40% giá thuê để duy trì hợp đồng trong bối cảnh sức mua suy yếu.

Một mặt bằng đang chào thuê tại TP HCM. Ảnh: Phương Uyên

Không chỉ các tuyến trung tâm, tại những khu vực có mật độ kinh doanh vừa phải, nhiều chủ nhà phố cũng chấp nhận giảm sâu để giữ khách cũ. Trên đường Lê Văn Sỹ (Phú Nhuận cũ), một mặt bằng từng cho thuê 60 triệu đồng mỗi tháng được điều chỉnh xuống 30 triệu đồng. Tại đường Cách Mạng Tháng Tám (giáp Tân Bình), nhiều căn nhà phố giá thuê từ 50-70 triệu đồng đã giảm xuống khoảng 25-40 triệu đồng mỗi tháng. Hay khu vực Tân Phú, nhiều nhà phố trên đường Nguyễn Sơn cũng giảm giá thuê từ 30-40% để tránh cảnh bỏ trống kéo dài.

Anh Nguyễn Văn Thắng, môi giới hơn 7 năm kinh nghiệm tại khu vực trung tâm TP HCM, cho biết nhiều chủ nhà đang phải giảm giá thuê từng bước để giữ khách cũ. Trước đây, các mặt bằng 80-100 m2 trên đường trung tâm cho thuê 60-150 triệu đồng mỗi tháng, hầu như không trống, nay giá phổ biến giảm 30-40%, xuống còn khoảng 40-90 triệu đồng mỗi tháng. Theo anh Thắng, trong bối cảnh sức thuê suy yếu và chi phí vận hành tăng cao, giữ được khách cũ vẫn là lựa chọn ít rủi ro hơn so với tìm khách mới.

Báo cáo của Batdongsan cho thấy đến quý IV, nhu cầu tìm thuê nhà phố tại TP HCM tiếp tục giảm 5% so với quý trước và duy trì xu hướng đi xuống 20-28% trong suốt ba năm gần đây. Khảo sát từ các sàn môi giới cho thuê nhà phố cũng ghi nhận hơn 33% đánh giá giao dịch năm nay suy giảm mạnh, trong khi 48% nhận định sức thuê không cải thiện so với cùng kỳ. Giá thuê nhà phố khu vực nội thành đã điều chỉnh giảm trung bình 10-15% trong năm nay.

Cùng xu hướng, Nhà Tốt cho biết đến quý III, nhu cầu tìm thuê nhà mặt phố giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái, giá thuê trung bình giảm 4-6% theo quý. Tuy nhiên, các đơn vị này cho biết mức giảm thực tế trên thị trường còn sâu hơn, do nhiều chủ nhà giữ nguyên giá chào nhưng chấp nhận hạ mạnh khi ký hợp đồng để giữ khách, khiến biên độ giảm trong giao dịch cao hơn đáng kể so với giá rao công bố.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, cho hay tỷ suất cho thuê nhà phố tại TP HCM hiện chỉ đạt 1,7-2,1%, mức thấp nhất trong nhiều năm. Trong đó, khu vực trung tâm ghi nhận hiệu quả khai thác thấp hơn vùng ven do giá bán tăng cao nhưng nhu cầu thuê suy yếu, buộc chủ nhà điều chỉnh mạnh giá thuê để giữ khách. Các khu vực như quận 1, 3, Phú Nhuận, Bình Thạnh cũ chỉ đạt tỷ suất 1,8-2%, trong khi Thủ Đức, Gò Vấp, quận 5, quận 2 cũ cũng chỉ quanh 2,3-2,7%, giảm sâu so với mức 4-6% trước dịch Covid-19.

Bà Mai Võ, Trưởng bộ phận bán lẻ CBRE Việt Nam, nhận định việc nhiều chủ nhà buộc hạ giá mạnh để giữ khách cho thấy mô hình kinh doanh dựa vào mặt bằng nhà phố truyền thống đang chịu sức ép lớn. Sự thay đổi hành vi mua sắm, khi người tiêu dùng ưu tiên kênh trực tuyến và các điểm mua sắm tích hợp, khiến hiệu quả khai thác của nhà phố giảm rõ rệt. Trong bối cảnh chi phí vận hành tăng cao, doanh thu không theo kịp, giá thuê từng được neo ở mức cao trước đây trở nên kém phù hợp với thực tế kinh doanh.

"Việc điều chỉnh giá thuê sâu hiện nay là quá trình thị trường tự cân bằng lại, phản ánh đúng hơn sức mua, khả năng chi trả của doanh nghiệp và hiệu suất khai thác thực tế của mặt bằng nhà phố", bà Mai Võ đánh giá.

Theo các chuyên gia, thị trường nhà phố đang trải qua cuộc "sàng lọc tự nhiên" và việc giá thuê giảm sâu không chỉ phản ánh khó khăn nhất thời của hoạt động kinh doanh, mà còn cho thấy sự dịch chuyển cấu trúc của thị trường bán lẻ đô thị. Sức mua suy yếu kéo dài, chi phí vận hành tăng cao và hành vi tiêu dùng thay đổi khiến mô hình cửa hàng mặt tiền kém hiệu quả hơn trước. Những mặt bằng không đáp ứng được yêu cầu vận hành, tiện ích và chi phí hợp lý sẽ bị loại khỏi chuỗi cung ứng thương mại.

Trong bối cảnh đó, theo chuyên gia, giá thuê mặt bằng từng hình thành trong giai đoạn tăng trưởng nóng buộc phải điều chỉnh mạnh để tái cân bằng cung - cầu, khi doanh nghiệp thu hẹp mạng lưới, ưu tiên mô hình linh hoạt và chi phí thấp hơn.

Phương Uyên