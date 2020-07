Giảm 63 kg nhờ chạy bộ

MỹTed Clark giảm từ 165,5 kg xuống 102 kg nhờ kiên trì chạy bộ kết hợp bơi, ăn kiêng trong 4 năm.

Hôm 21/7, Ted Clark (34 tuổi) thu hút sự quan tâm, đồng cảm của cộng đồng chạy bộ thế giới khi chia sẻ hành trình giảm cân trên Runner’s World. Anh cho biết nhờ nỗ lực lấy lại hình thể, anh tự tin, nhiều năng lượng và tận hưởng cuộc sống mới.

Ted Clark cao hơn 1,9 m, từng là tuyển thủ bơi lội của trường đại học. Thời điểm đó, anh chỉ nặng xấp xỉ 95 kg. Tuy nhiên vào năm ba, Ted gặp chấn thương vai nghiêm trọng, sớm dừng sự nghiệp. Sau ra trường, anh tìm được việc khá vất vả, làm 16 tiếng một ngày. Để giải tỏa căng thẳng, anh ăn liên tục dẫn đến tăng hơn 70 kg trong một năm, cơ thể duy trì mức 165,5 kg suốt thời gian dài.

Đến 27 tuổi, sức khỏe Ted yếu hẳn, dễ kiệt sức khi đi bộ 800 m. Anh thường buộc dây giày lỏng để xỏ chân, không cần cúi người do thân hình quá nặng nề. "Tôi ghét nhìn mình trong gương, ghét chính mình khi để bản thân tới nông nỗi này", anh kể.

28 tuổi, Ted chuyển sang nghề hướng dẫn viên săn bắn. Trong chuyến công tác dài một tuần, một bác sĩ tim mạch ở New York (Mỹ) - học viên của Ted - trò chuyện với anh về nguy cơ phát sinh do béo phì. Bác sĩ kể các trường hợp bệnh nhân chết trẻ do đau tim, đặc biệt, người thừa cân dễ gặp nguy hiểm hơn bình thường. Những lời cảnh báo của bác sĩ tác động đến Ted, anh hiểu cần phải thay đổi bản thân để giữ gìn sức khỏe.

Giảm 63 kg giúp hình thể Ted thon gọn hơn. Ảnh: Ted.

Ted bắt đầu giảm cân bằng cách đến phòng tập thể dục. Anh thử đạp xe, nâng tạ... dưới hướng dẫn của HLV. Sau đó, anh đặt mục tiêu bơi trở lại như thời đại học, điều này buộc anh phải thay đổi bài tập và quyết định chạy bộ.

Có ba lý do tác động đến lựa chọn của Ted. Đầu tiên, anh muốn dành thời gian tập luyện với chó cưng, họ chỉ cần buộc dây quanh eo và cùng chinh phục từng cự ly. Nguyên nhân thứ hai xuất phát từ đặc thù công việc, anh thường đến các vùng núi không có phòng tập thể dục, chạy bộ phù hợp nhất với điều kiện ở đó. Cuối cùng, Ted được nghe về về môn thể thao dưới nước bao gồm cả chạy định hướng, nhìn thấy sự liên quan giữa bơi với chạy và dần bị thu hút.

Sau tám tháng tập luyện phối hợp, Ted giảm xuống còn 136 kg. Anh cho rằng chế độ ăn kiêng cũng góp phần giúp cân nặng giảm nhanh. "Trước đó, tôi đã ăn như một người dọn rác bất cứ lúc nào thèm. Tôi từng uống 3-5 chai bia mỗi đêm, ăn nui sốt phô mai, sandwiches mỗi sáng", Ted kể.

Khi bước vào cuộc giảm cân, anh giảm lượng carb, ăn bánh mì chay, rau, trái cây tươi và các loại thịt trắng. Anh dùng ứng dụng theo dõi lượng calo tiêu thụ để kiểm soát chế độ dinh dưỡng. Ted không cố gắng thay đổi thói quen ngay lập tức vì dễ tạo ra "cú sốc tâm lý", dẫn đến tập luyện thiếu bền vững. Anh chọn vài mục tiêu dễ thực hiện như một tuần ngừng uống rượu hay dùng đồ ăn nhanh. Khi những điều này thành thói quen, runner mới tiếp tục mục tiêu khác.

Sau bốn năm rèn luyện, Ted giảm còn 102 kg, cả thể chất và tinh thần đều khỏe mạnh, nhiều năng lượng hơn. Khi gặp lại bác sĩ tim mạch từng đồng hành trong chuyến đi săn hồi năm 2014, ông ấy không nhận ra Ted vì thay đổi quá nhiều.

Năm 2019, anh đại diện cho tuyển Mỹ tranh tài tại Giải vô địch thế giới ITU (ba môn phối hợp) tổ chức ở Tây Ban Nha. Dù thành tích không cao như kỳ vọng, cuộc thi giúp runner xốc lại tâm lý cạnh tranh từ sau chấn thương vai thời sinh viên. Theo anh, đó chỉ là khởi đầu cho những chuyến phiêu lưu trong tương lai.

Với người đang chuẩn bị bước vào chặng đường chạy bộ giảm cân, Ted khuyên nên tự nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng để cảm nhận giá trị trong từng giây tập luyện, đừng để những bộ quần áo thể thao sang trọng hay khuôn mặt vui vẻ đánh lừa rằng hành trình này dễ dàng.

Ngoài ra, anh cho rằng, không nên giữ kín kế hoạch giảm cân. "Khi bạn nói với người xung quanh mục tiêu của mình, bản thân bạn sẽ có trách nhiệm hơn, có khi còn truyền cảm hứng cho ai đó làm điều tương tự", Ted lý giải.

Tuệ Khương (theo Runner’s World)