Giảm 50% phí tham quan Hội An

Quảng NamDu khách đến Hội An từ ngày 1/8 đến 31/10/2020 được miễn 50% phí tham quan phố cổ, Cù Lao Chàm và rừng dừa Bảy Mẫu.

HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp 16 thông qua nghị quyết giảm mức thu phí tham quan tại một số điểm trên địa bàn tỉnh. Cụ thể đô thị cổ Hội An giảm 10.000 đồng/ người/ công trình; Cù Lao Chàm giảm 35.000 đồng/ người/ lượt; rừng dừa Bảy Mẫu, xã Cẩm Thanh giảm 15.000 đồng/ người/ lượt (tương đương giảm 50% tiền vé).

Trong thời gian này, Hội An đông khách vào những ngày cuối tuần. Ảnh: Đắc Thành.

Trước đó, từ ngày 10/7, sau bốn tháng tạm dừng, Hội An mở cửa các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, ẩm thực... phục vụ du khách như trước đây vào ban đêm.

Nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách đến với Hội An về đêm, chiều tối ngày 18/7 sẽ diễn ra Festival ẩm thực và âm nhạc tại bãi biển An Bàng, TP Hội An. Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức bởi Hiệp hội đầu bếp Quảng Nam sau dịch Covid-19, góp phần tăng thêm dịch vụ, sản phẩm mới, đa dạng để phục vụ du khách đến với Hội An.

Ngoài Hội An, HĐND tỉnh Quảng Nam giảm giá vé 50% khi khách đến tháp cổ Mỹ Sơn (còn 20.000 đồng/ người) và nhiều nơi khác như tháp cổ Bằng An, Chiên Đàn, Khương Mỹ; bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh – Chăm Pa giảm (còn 10.000 đồng/ người). Thời gian áp dụng từ ngày 1/8 đến 31/10.

