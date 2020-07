Hội An mở lại các hoạt động về đêm

Quảng NamSau bốn tháng tạm dừng, Hội An mở cửa các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, ẩm thực… phục vụ du khách như trước đây vào ban đêm.

Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình TP Hội An từ 10/7 đã tổ chức lại tất cả các hoạt động thuộc đề án "Phố đêm" sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Du khách tham gia trò chơi bị mắt đập nồi. Ảnh: Đắc Thành.

Du khách đến tham quan Hội An sẽ thưởng lãm toàn bộ không gian khu phố cổ, thưởng thức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian. Khách còn được thưởng thức hoạt cảnh trang phục Hội An - Ký ức thời gian; hòa tấu nhạc cụ dân tộc; lớp dạy hát dân ca, hợp xướng, cung đàn tuổi thơ; trình diễn nghệ thuật viết thư pháp cùng trải nghiệm các trò chơi dân gian bài chòi và bịt mắt đập nồi...

Tại khu chợ đêm các gian hàng được bày bán, du khách sẽ thỏa thích tham quan và mua sắm các món quà lưu niệm và thưởng thức ẩm thực trong không gian phố cổ.

Chợ đêm mở lại tối ngày 10/7. Ảnh: Đắc Thành.

Trước đó, giữa tháng 3, Hội An tạm dừng các hoạt động này. Ngày 1/6, Hội An khởi động lại một số hoạt động, mở cửa các khu vui chơi, mua sắm về đêm nhưng phải đóng lại ngay sau đó do lượng khách quá vắng.

Trong thời gian tới, Hội An cũng tổ chức "Không gian văn hóa Hội An - Nhật Bản" như các hoạt động trình diễn trà đạo, dịch vụ xe cổ và mặc trang phục Việt Nam - Nhật Bản, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu các giá trị văn hóa, chụp hình lưu niệm của du khách.

Nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách đến với Hội An về đêm, chiều tối ngày 18/7 sẽ diễn ra Festival ẩm thực và âm nhạc tại bãi biển An Bàng, TP Hội An. Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức bởi Hiệp hội đầu bếp Quảng Nam để kích cầu các hoạt động du lịch sau mùa dịch Covid-19, tăng thêm nhiều dịch vụ, sản phẩm mới, đa dạng để phục vụ du khách đến với Hội An.

UBND TP Hội An cho biết, sáu tháng đầu năm tổng lượng khách đến tham quan phố cổ đạt 774.044 lượt, giảm hơn 73% cùng kỳ, đạt 13,5% kế hoạch. Khảo sát của Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố cho thấy, khách lưu trú trên địa bàn trong tuần từ thứ hai đến thứ năm, bình quân mỗi đêm Hội An chỉ có 650 khách lưu trú.

Từ thứ sáu đến chủ nhật bình quân 2.500 khách lưu trú mỗi đêm, cao điểm nhất là tối thứ bảy với 4.700 khách. Hiện gần 90% các cơ sở lưu trú đã hoạt động trở lại, tuy nhiên cơ sở lưu trú 20 phòng trở lên vẫn hoạt động chủ yếu vào ngày cuối tuần.

Đắc Thành