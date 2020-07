Hội An có resort tốt nhất Đông Nam Á

Quảng NamKhu nghỉ dưỡng biển Four Seasons The Nam Hải được độc giả Travel + Leisure bình chọn vào top 10 resort tốt nhất Đông Nam Á.

Hàng năm tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Travel + Leisure tổ chức bình chọn để tìm ra top khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hãng du thuyền, hãng hàng không, thành phố, đảo... tốt nhất thế giới và từng khu vực. Kết quả thu được từ bình chọn và ý kiến đánh giá của độc giả dựa trên các yếu tố như cơ sở hạ tầng, dịch vụ, vị trí, ẩm thực và giá trị chung.

Ở top 10 resort Đông Nam Á, Việt Nam có một đại diện là khu nghỉ dưỡng ven biển Hà My (Hội An) - Four Seasons The Nam Hải. Resort có khoảng 100 biệt thự, kết hợp khéo léo giữa kiến trúc hiện đại và truyền thống Á Đông. Trước đó vào năm 2018, resort này cũng vào top 100 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới của Travel+ Leisure.

Bể bơi và không gian xanh mát bên trong Four Seasons The Nam Hải Hội An. Ảnh: ivivu.

Năm nay có tới 5 resort cao cấp nằm ở miền bắc Thái Lan đều đứng top đầu danh sách, các vị trí tiếp theo là 3 resort ở Siem Reap, Campuchia và một khu nghỉ dưỡng tại cố đô Luang Prabang, Lào.

Các resort Thái Lan chiếm ưu thế nhờ vào kiến trúc độc đáo, mang đậm chất địa phương, cung cấp nhiều trải nghiệm về ẩm thực, văn hóa và dịch vụ chăm sóc sức khỏe hấp dẫn. Nhiều độc giả nhận xét "nhân viên phục vụ hoàn hảo" khi nhắc tới Four Seasons Chiang Mai, và "trải nghiệm tuyệt vời cho tất cả mọi người" ở phần đánh giá JW Marriott Phuket.

Theo Travel + Leisure, các resort trong top 10 đều có những yếu tố nổi bật về kiến trúc, thiết kế và vị trí địa lý để tạo nên một ví dụ điển hình về điểm lưu trú sang trọng. Ngoài ra, ở những khu nghỉ dưỡng này du khách sẽ thấy cơ sở vật chất làm từ gỗ, mây tre đan, vải lụa... đều là vật liệu nguồn gốc tự nhiên để hướng tới sự phát triển bền vững.