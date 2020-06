Giảm 50% giá vé VnExpress Marathon Huế cho sinh viên cố đô

Sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được giảm 50% khi mua vé giải chạy VnExpress Marathon Huế 2020 từ ngày 8/6 đến 22/7.

Nhằm khuyến khích, cổ động người trẻ chạy bộ, luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe và trở lại cuộc sống bình thường sau giãn cách, ban tổ chức VnExpress Marathon Huế 2020 quyết định giảm nửa giá vé cho sinh viên Huế - đối tượng năng động, thường tích cực "xỏ giày" và hòa mình vào những cung đường chạy hàng chục km.

Theo ban tổ chức, giải diễn ra vào ngày 6/9, đúng thời điểm sinh viên hội trường, vì thế mức ưu đãi 50% là cần thiết và có ý nghĩa cổ động sinh viên Huế cùng chạy bộ, lan tỏa tinh thần nâng cao sức khỏe đến nhiều người hơn nữa.

Mức chiết khấu 50% giá vé Regular cho các đăng ký cá nhân, không áp dụng cho đăng ký nhóm. Đơn vị: đồng.

Thời gian áp dụng khuyến mãi từ ngày 8/6 đến 22/7. Lưu ý, BIB mua theo hình thức ưu đãi này không được phép đổi cự ly, chuyển nhượng hoặc thay đổi thông tin VĐV đã đăng ký với bất kỳ lý do nào. Ban tổ chức không hoàn tiền với trường hợp sinh viên mua vé nằm ngoài thời gian quy định trên.

Hoa sen nở rộ khắp kinh thành Huế ngày hè. Ảnh: Trân Ơi

Giải chạy "VnExpress Marathon - VM Huế 2020" do VnExpress phối hợp UBND tỉnh Thừa thiên Huế tổ chức, với mong muốn mở ra sân chơi lành mạnh cho người yêu thể thao, nhất là chạy bộ. Giải lần đầu đến với Huế - thành phố cổ kính, nên thơ - dự kiến thu hút hơn 5.000 VĐV từ trong và ngoài nước. Trước đó giải định diễn ra vào tháng 4, trùng thời điểm Festival Huế. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi Covid-19, ban tổ chức quyết định lùi lại 5 tháng nhằm bảo đảm an toàn cho runner và người dân.

Tham gia giải chạy, runner có cơ hội trải nghiệm những cung đường cổ kính, rợp bóng cây xanh và danh lam thắng cảnh nổi tiếng Huế như Phu Văn Lâu, cầu Trường Tiền, trường THPT Quốc Học Huế và Hai Bà Trưng nằm ven sông Hương... Ngoài ra, VĐV và gia đình có thể kết hợp tham quan, mua sắm và trải nghiệm ẩm thực, văn hóa đất cố đô.

Chùa Thiên Mụ nhìn từ trên cao, rợp xây xanh, không gian thanh tịnh, thư thái, là điểm đến được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích mỗi khi đến Huế. Ảnh: Võ Thạnh

