Giảm 27 kg vì bị bạn của con chê xấu

Lâm ĐồngBị bạn của con gái chê "xấu, béo", chị My quyết tâm thay đổi, giảm 27 kg trong vòng 7 tháng nhờ ăn eat clean và thâm hụt calo.

Chị Nguyễn Thị Trà My, 37 tuổi, làm kế toán, cho biết bản thân hạnh phúc khi giảm từ 79 kg còn 52 kg sau 7 tháng thay đổi chế độ ăn uống và kết hợp tập luyện.

Sau khi sinh con thứ hai vào năm 2015, người phụ nữ nặng 53 kg. Tuy nhiên, khi con được 15 tháng tuổi, bắt đầu cai sữa, chị lại ăn uống "vô tội vạ" những thực phẩm ngọt, nhiều dầu mỡ... dẫn đến tăng cân không kiểm soát.

Chị My từng cố gắng giảm cân bằng chế độ Keto, chú trọng nạp chất béo, protein và carbohydrate, sau đó lợi dụng hệ thống dự phòng gọi là ketosis để bắt gan sử dụng chất béo tạo ra năng lượng, từ đó giảm cân. Các bác sĩ nhận định chế độ này có thể hiệu quả trong thời gian ngắn, song thường phản tác dụng khi theo lâu dài. Áp dụng được 3 tuần, chị luôn thấy mệt mỏi, đau đầu, không thể tập trung công việc nên đã bỏ cuộc.

Đến tháng 2/2022, thấy con gái buồn, tâm sự đến lớp các bạn chê "mẹ xấu, béo như con heo", chị quyết tâm giảm cân để bé không mặc cảm.

Chị My thời điểm trước giảm cân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau khi tìm hiểu nhiều phương pháp giảm cân, chị My lựa chọn ăn "eat clean". Đây là chế độ ăn với mục đích tốt cho sức khỏe, giảm cân, duy trì vóc dáng và tập trung vào sử dụng thực phẩm tự nhiên. Nguyên tắc chung của chế độ ăn này là khuyến khích tiêu thụ nhiều thực phẩm nguyên chất hơn như: trái cây, rau, các loại thịt nạc, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh... Đồng thời, người ăn cần hạn chế các thức ăn nhanh, thực phẩm đã qua chế biến, đồ ngọt và thực phẩm đóng gói khác.

Ngoài ăn theo chế độ này, chị My còn chú trọng cắt giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Theo các chuyên gia, một trong những yếu tố quan trọng nhất của giảm cân là thâm hụt calo, tức lượng calo nạp vào cơ thể phải ít hơn hoặc bằng lượng calo tiêu thụ. Calo nạp vào cơ thể (calo in) một ngày gồm thức ăn, đồ uống. Calo tiêu thụ (calo out) là quá trình trao đổi chất, các hoạt động thông thường (kể cả hít thở hoặc ngủ) và việc tập thể dục.

Theo chị My, cách ăn này giúp chị thấy như bữa ăn thuần Việt, dễ thực hiện, ít tốn kém. Chị chế biến món ăn phong phú nhưng tinh giản các bước để không mất quá nhiều thời gian. Ngoài ra, trong quá trình giảm cân, nếu thèm những món ngọt hoặc nhiều calo, chị My vẫn ăn nhưng sẽ kiểm soát số lượng. Những ngày phải dự tiệc hoặc gia đình nấu món ngon, chị cũng sẽ ăn no 80%, thay vì 100%.

Sau 3 tháng thay đổi chế độ ăn, chị My bắt đầu duy trì vận động để cơ thể săn chắc hơn. Mỗi ngày, chị đi bộ trên máy 30-60 phút. Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng (Mỹ) cho thấy những người trưởng thành được coi là thừa cân hoặc béo phì, khi áp dụng chế độ ăn giảm calo và đi bộ 2,5 giờ trong 12 tuần, giúp giảm giảm mỡ nhiều hơn là người chỉ ăn mà không luyện tập.

Chị My thời điểm hiện tại. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau gần 7 tháng ăn uống lành mạnh và tập luyện, chị My giảm 27 kg. Số đo ba vòng từ "hình chữ nhật" 110-100-110 hiện đã thon gọn còn 92-70-94. Sức khỏe chị được cải thiện, đặc biệt da dẻ hồng hào, mịn màng, giấc ngủ cũng ngon và sâu hơn.

Gần một năm sau giảm cân, chị My vẫn duy trì ở mức 52 kg và giữ thói quen sống lành mạnh. "Giảm cân không nhất thiết phải ăn nghiêm ngặt, khắt khe nhưng nên biết thực phẩm nào ăn được nhiều và thực phẩm nào nên hạn chế để có được khẩu phần ăn phù hợp, lành mạnh", chị nói.

Anh Nguyễn Tấn Hải, chồng chị My, cho biết bản thân chưa bao giờ cảm thấy vợ xấu hay ngại xuất hiện cùng chị thời điểm chưa giảm cân. Ngoài ra, anh rất khâm phục ý chí và nghị lực của vợ khi theo đuổi lối sống lành mạnh. Từ khi chị My lấy lại vóc dáng, anh Hải và hai con cũng bắt đầu theo đuổi lối sống lành mạnh, hạn chế dầu mỡ, gia vị. "Tôi thấy cách ăn uống này không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn phù hợp với mọi lứa tuổi, nhất là các con tôi", anh Hải kể.

Mỹ Ý