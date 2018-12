Vua sư tử tái xuất màn bạc

'Toy Story 4' gây sốt với những đoạn phim đầu tiên / 'Incredibles 2' cùng hoạt hình về Người Nhện dự Oscar 2019

Bản mới do Jon Favreau đạo diễn, được thực hiện với phong cách đồ họa máy tính tả thực, trong khi bản gốc là hoạt họa truyền thống. Câu chuyện xoay quanh hành trình của Simba (Donald Glover lồng tiếng) - con trai vua sư tử Mufasa (James Earl Jones). Cậu phải chống lại Scar (Chiwetel Ejiofor) - sư tử ác có mưu đồ soán ngôi. Ca sĩ Beyoncé thể hiện nhân vật Nala - người yêu của Simba. Còn Billy Eichner và sao hài Seth Rogen lồng tiếng Timon và Pumbaa - bộ đôi chồn và lợn rừng cưu mang Simba.

Trailer Lion King 2019 Trailer mới công bố của phim thu 4,2 triệu lượt xem trên Youtube sau một ngày đăng.

Dự án được Disney giao cho Jon Favreau sau thành công của The Jungle Book (2016) do anh đạo diễn. Trên Cartoon Brew, đại diện hãng phim chia sẻ công nghệ kỹ xảo tạo hình thú vật trong The Jungle Book sẽ được áp dụng cho phim mới. Khi nhận dự án, Jon Favreau yêu cầu phải có Beyoncé cho vai Nala. Vào tháng 11/2017. Disney và ca sĩ sinh năm 1981 xác nhận đã ký hợp đồng. James Earl Jones là diễn viên duy nhất lồng tiếng cùng nhân vật ở cả hai bản (vai Mufasa). Nhà soạn nhạc Hans Zimmer và ca sĩ Elton John của bản cũ cũng quay lại phụ trách âm nhạc cho phim.

Beyoncé lần đầu quay lại với phim điện ảnh kể từ hoạt hình "Epic" (2013, cũng giữ vai trò lồng tiếng).

The Lion King (1994) được xem là một trong các hoạt hình hay nhất lịch sử điện ảnh. Tác phẩm giành hai giải Oscar ở hạng mục "Bài hát gốc xuất sắc" (Can You Feel the Love Tonight, Elton John, Tim Rice) và "Nhạc phim xuất sắc" (Hans Zimmer). Người dùng trang IMDb xếp tác phẩm hạng 47 trong danh sách các phim hay nhất. Với doanh thu 968 triệu USD, đây cũng là hoạt hình vẽ tay ăn khách nhất mọi thời.

Dự án mới nằm trong làn sóng làm lại các phim kinh điển của Disney. Gần đây, nhiều tác phẩm trong chiến lược này như Cinderella (2015), The Jungle Book (2016), Beauty and the Beast (2017) đạt doanh thu cao. Phim mới về vua sư tử sẽ công chiếu ngày 19/9/2019 ở Mỹ.

Ân Nguyễn