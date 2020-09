Bom tấn 'The Lion King' có phần hai

Phần tiếp theo của "The Lion King" kể về thời trẻ của đức vua Mufasa.

Theo Variety, ngày 29/9, hãng Walt Disney công bố sản xuất phần hai The Lion King. Barry Jenkins (từng thực hiện Moonlight) đạo diễn, thay thế Jon Favreau.

Phim xoay quanh hành trình của sư tử Simba giành lại ngai vàng từ người chú độc ác Scar. Đồng hành cùng Simba còn có bộ đôi chồn Timon và Pumbaa. Phần hai còn tiết lộ thời trẻ của Mufasa, vua của Vùng đất Tự hào, cũng là người cha quá cố của Simba. Cái chết của ông trong phần một giúp Simba trưởng thành, trở thành chúa sơn lâm đúng nghĩa. Khi lên ngôi, Simba dùng những lời cha dạy để bảo vệ bầy đàn khỏi hiểm họa mới.

Phim "Lion King" (2019) gây chú ý bởi kỹ xảo CGI mượt mà, mang đến những cử động như thật. Ảnh: WBUR.

Dàn diễn viên tiếp tục lồng tiếng cho phần hai gồm Donald Glover (Simba), Beyoncé Knowles-Carter (Nala), Billy Eichner (Timon), Seth Rogen (Pumbaa) và James Earl Jones (Mufasa). Walt Disney chưa tiết lộ lịch chiếu.

The Lion King (2019) là bản làm lại có nội dung không khác với nguyên tác cùng tên năm 1994. Các nhân vật trong bom tấn 260 triệu USD được đồ họa vi tính thay vì vẽ tay, mang đến trải nghiệm thị giác chân thực.

'Vua sư tử' có phần hai Trích đoạn trong "The Lion King" (2019). Video: Super Scenes.

Theo Box Office Mojo, hồi 2019, The Lion King bản mới áp đảo phòng vé Mỹ (185 triệu USD) chỉ sau ba ngày công chiếu. Tổng doanh thu của phim là 1,657 tỉ USD. Trong lịch sử điện ảnh Mỹ, đây là doanh thu mở màn cao nhất, vượt kỷ lục cũ của Harry Potter and the Deathly Hallows phần hai (169,1 triệu USD, 2011) - động lực để Walt Disney làm phần hai.

Một số cảnh kỹ xảo trong The Lion King (2019) Một số cảnh kỹ xảo trong "The Lion King" (2019). Video: Moving Picture Company (làm kỹ xảo cho phim).

Phúc Nguyễn (theo Variety)