Tuấn Hưng: 'Tôi nể phục chú Tuấn Ngọc'

Ca sĩ thấy may mắn khi ngồi "ghế nóng" cùng nghệ sĩ, học từ ông tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt huyết.

Tuấn Hưng dùng xe sang chiêu dụ thí sinh The Voice

- Ở cuộc thi The Voice năm nay, điều gì tạo cảm xúc cho anh nhất khi làm huấn luyện viên?

- Tôi nể phục chú Tuấn Ngọc. Chú năm nay 71 tuổi, lớn hơn bố tôi nhưng vẫn tận tụy với nghề. Những buổi ghi hình kéo dài mười mấy tiếng, tôi không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, căng thẳng. Mỗi lúc như vậy, tôi nhìn sang chú, sự điềm tĩnh của chú giúp tôi có thêm động lực. Khi mới bắt đầu chương trình, tôi hỏi chú lý do nhận lời tham gia The Voice, chú nói: "Tôi muốn giúp đỡ, tạo cơ hội cho các bạn trẻ, cống hiến cho âm nhạc nước nhà". Tâm sự chân thành của chú khiến tôi thêm yêu quý, kính trọng. Ngoài ra, The Voice giúp tôi có cơ hội làm việc với nhiều bạn trẻ, được tiếp thêm năng lượng tươi mới.

- Vì sao ngày 22/6, anh cho biết không muốn trở lại "ghế nóng" cuộc thi này ở các mùa sau?

- Khi nhận lời với ban tổ chức, tôi nghĩ kinh nghiệm trong mùa thi năm 2015 sẽ hữu ích. Tuy nhiên, khi tham gia cuộc chơi, đơn vị sản xuất lại đổi format chương trình. Ở vòng Đo ván (phát sóng tối 16/6), giám khảo không có quyền quyết định số phận thí sinh. Mọi việc phụ thuộc hoàn toàn vào sự bình chọn của khán giả. Tôi bất lực, buồn bã khi không thể mang lại điều tốt đẹp hơn cho thí sinh, giúp họ nhận kết quả xứng đáng. Vốn có tính nóng nảy, bộc trực, tôi đã đứng dậy, bỏ ghế huấn luyện viên khi cặp song sinh Hồng Hòa, Hồng Hiếu bị loại. Tôi nghĩ luật chơi của chương trình có nhiều bất công khi khán giả quyết định 100% kết quả. Cuộc khi khiến tôi mất quá nhiều thời gian, tâm sức. Tôi sẽ không trở lại làm giám khảo chương trình này thêm một lần nào nữa.

Tuấn Hưng tại The Voice 2019 Tuấn Hưng tức giận vì cặp thí sinh giỏi Hồng Hoà, Hồng Hiếu bị loại dù giọng hát vượt trội hơn Đức Trường đội Thanh Hà.

- Anh nghĩ sao khi chương trình năm nay bị chê nhạt, kém hấp dẫn?

- Lúc chưa bắt đầu vòng Giấu mặt, chú Tuấn Ngọc nói với chúng tôi: "Tôi không có thích tranh chấp, giành giật thí sinh đâu đấy". Khi nghe chú nói vậy, chị Thanh Hà, Hồ Hoài Anh và tôi cũng biết ý, lựa theo chú. Chúng tôi sử dụng ngôn ngữ mềm mỏng, nhẹ nhàng hơn, không có những màn tranh cãi nảy lửa như mọi năm. Chị Thanh Hà chuẩn bị rất nhiều vũ khí, chiêu trò nhưng cuối cùng đều không sử dụng. Nhiều khán giả trẻ theo dõi The Voice qua nhiều mùa có thể thích việc giám khảo giành giật quyết liệt các thí sinh. Vì vậy, họ nhận xét chương trình kém hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, tôi tin rằng nhiều khán giả lớn tuổi thích sự điềm đạm, tiết chế của dàn giám khảo năm nay.

- Huấn luyện viên Hồ Hoài Anh được áp dụng luật chơi riêng, có một số đặc quyền. Anh nghĩ sao về điều này?

- Ở vòng Giấu mặt, Hồ Hoài Anh chỉ được chọn những thí sinh ba người còn lại không chọn về đội. Lúc đó, chúng tôi nghĩ đó là một thiệt thòi cho cậu ấy. Tuy nhiên, ở các vòng sau, cậu ấy có nhiều lợi thế. Hồ Hoài Anh không cho các thí sinh bắt cặp thi đối đầu. Thay vào đó, cậu ấy tổ chức liveshow, cho học trò sản xuất MV để chọn người vào vòng sau. Những việc cậu ấy được làm khiến chúng tôi ghen tỵ. Tuy nhiên, khi ngồi cùng nhau trò chuyện, chúng tôi nhận ra Hồ Hoài Anh đã tạo điểm nhấn cho The Voice, giúp chương trình bớt nhạt. Những đặc quyền được trao phù hợp với khả năng của cậu ấy.

Tuấn Hưng dùng xe sang chiêu dụ thí sinh The Voice Thí sinh Lâm Bảo Ngọc đội Tuấn Hưng hát "If".

- Anh đánh giá cao thí sinh nào ở mùa giải này?

- Lâm Bảo Ngọc đội tôi là một trong những thí sinh tốt, có cả thanh và sắc. Đức Thịnh đội chú Tuấn Ngọc cũng là một đối thủ đáng gườm. Bích Tuyết đội chị Thanh Hà là thí sinh đa màu sắc. Lê La đội Hồ Hoài Anh lại lôi cuốn nhờ chất giọng ma mị. Nói chung, tôi nghĩ ở các vòng cuối, các huấn luyện viên không thể biết trước được gì, nhất là khi khán giả là người quyết định kết quả.

Ca sĩ Tuấn Hưng.

- Có hai thí sinh nước ngoài trong đội, anh gặp khó khăn gì?

- Tôi khá may mắn vì đội hình năm nay quy tụ nhiều mắc sắc, điển hình là cặp sinh đôi Hồng Hoà - Hồng Hiếu và hai thí sinh nước ngoài - David Bryan và Ella Beth. Với hai giọng ca nước ngoài, họ đều là ca sĩ chuyên nghiệp, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi đến với cuộc thi nên tôi không phải chỉ dạy nhiều. Tuy nhiên, tôi hơi buồn vì sau khi bị loại, họ không chào tạm biệt huấn luyện viên. Nhiều thí sinh Việt Nam khác cũng vậy. Đôi lúc, họ thậm chí chẳng trả lời tin nhắn của tôi. Tôi buồn nhưng hiểu và thông cảm cho thái độ của họ. Bởi trong tâm thế người đi thi, họ sẽ cảm thấy bị huấn luyện viên bị đối xử bất công.

- Anh có dự định gì trong thời gian tới?

- Vợ tôi sắp sinh con thứ ba nên tôi muốn dành nhiều thời gian cho gia đình. Nhiều lúc, tôi cảm thấy có lỗi với vợ, con khi vắng nhà đến vài tháng, để người thân nheo nhóc. Trong các năm sau, tôi sẽ tập trung làm những liveshow lớn thay vì chạy show, lưu diễn dài ngày.

Tuấn Hưng sinh năm 1978, từng là thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu cùng Bằng Kiều, Tú Dưa, Tường Văn. Anh nổi tiếng với chất giọng trầm, khàn qua các ca khúc như Vũ điệu thần tiên, Anh nhớ em, Nắm lấy tay anh... Ngoài ca hát, Tuấn Hưng từng tham gia một số bộ phim như một số bộ phim như Cho một tình yêu (2010), Những nụ hôn rực rỡ (2010)... Năm 2015, anh lần đầu làm giám khảo chương trình Giọng hát Việt cùng Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Thu Phương.

Hà Thu