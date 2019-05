Dù tiếng Việt chưa sõi, Ella Beth thể hiện giọng hát mượt mà, kỹ thuật tốt.

Chàng trai Anh chinh phục bốn huấn luyện viên Giọng hát Việt

Tập ba chương trình Giọng hát Việt phát sóng tối 28/4. Ella Beth là ca sĩ nhạc Jazz. Cô sống ở Việt Nam sáu năm, mến mộ diva Mỹ Linh. Một lần, cô tình cờ nghe được ca khúc Hương ngọc lan (Anh Quân sáng tác) trong quán cà phê và thích thú. Ella Beth đã học và chọn trình diễn bài hát. Dù biết hát tiếng Việt không phải sở trường, Ella Beth mạo hiểm vì muốn thể hiện tình yêu Việt Nam và kết nối với các khán giả. Thí sinh được Hồ Hoài Anh, Tuấn Hưng lựa chọn.

Cô gái Australia hát 'Hương ngọc lan' ở The Voice Ella Beth hát "Hương ngọc lan", sáng tác của nhạc sĩ Anh Quân.

Thanh Hà bày tỏ cô trân trọng Ella Beth vì chọn hát tiếng Việt. Giám khảo khen giọng Ella nội lực, kỹ thuật tốt nhưng để lộ điểm yếu hát chưa rõ lời. Tuấn Ngọc cũng đồng tình với nhận xét của Thanh Hà. "Tôi không hiểu em hát gì cả", huấn luyện viên lớn tuổi nhất The Voice nói. Hồ Hoài Anh cho rằng thiếu sót của Ella không quan trọng bởi anh cảm nhận được giọng hát, tâm hồn của cô qua tiết mục. Cuối cùng, Ella Beth về đội Tuấn Hưng. Ở tập trước, Tuấn Hưng cũng chiêu mộ chàng trai Anh David Bryan.

Thí sinh Ella Beth.

Tiết mục của Hoàng My cũng gây chú ý. Cô là người chuyển giới, từng tham gia cuộc thi The Tiffany Việt Nam. Hoàng My hát Sway và được cả bốn huấn luyện viên chọn. Tuy nhiên, Thanh Hà nhận xét cô phát âm tiếng Anh chưa tốt và yêu cầu thí sinh thể hiện một ca khúc tiếng Việt. Hoàng My thể hiện Riêng một góc trời của Tuấn Ngọc và chọn về đội huấn luyện viên này.

Trần Lê Bích Tuyết - ca sĩ tự do 20 tuổi đến từ TP HCM - thể hiện bài Đã bao lần. Bích Tuyết được Thanh Hà, Tuấn Ngọc, Tuấn Hưng chọn. Thanh Hà khen thí sinh hát nốt trầm tốt, tuy nhiên, tiết mục chưa giúp cô thể hiện hết khả năng. Tuấn Hưng cho rằng Bích Tuyết và Thanh Hà có sự đồng điệu về phong cách, cá tính âm nhạc. Vì thế, thí sinh quyết định về đội Thanh Hà.

Tập ba còn có tiết mục của các thí sinh Đức Trường (đội Thanh Hà), Nguyễn Hoàng Bách (đội Tuấn Hưng), Nguyễn Trương Minh Nguyệt, Trần Hồng Liên (đội Tuấn Ngọc), Huỳnh Công Luận, Hoàng Tùng Anh (đội Hồ Hoài Anh). Phạm Anh Vũ, Lương Thu Uyên, Nguyễn Thị Trang không được huấn luyện viên nào lựa chọn.

Hà Thu