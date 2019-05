David Bryan được các giám khảo đánh giá cao khi thể hiện bài "Somebody To Love" của nhóm Queen.

Tập hai chương trình Giọng hát Việt phát sóng tối 21/4. Thí sinh David đến từ nước Anh hát bản tình ca nổi tiếng của nhóm Queen với chất giọng nồng nàn, da diết. Thanh Hà, Tuấn Ngọc khen anh trình diễn tốt, tự tin, giàu năng lượng. Hồ Hoài Anh nói David là ca sĩ chuyên nghiệp, vì thế, các huấn luyện viên sẽ chú trọng truyền đạt cho anh văn hóa và các bài hát Việt.

Chàng trai Anh chinh phục bốn huấn luyện viên Giọng hát Việt Tiết mục của David Bryan.

David chọn về đội Tuấn Hưng bởi có phong cách tương đồng. Anh chia sẻ ngay từ khi biết thông tin dàn huấn luyện viên, anh đã học bài hát của Tuấn Hưng. Trên sân khấu, thí sinh thể hiện một đoạn ca khúc Nắm lấy tay anh.

Thí sinh David Bryan.

David năm nay 34 tuổi, là thành viên ban nhạc Hotel FM của Romania. Năm 2010, nhóm anh từng dự thi Eurovision của Romania nhưng bị loại sớm. Một năm sau, họ vô địch cuộc thi, dự Eurovision châu Âu và đứng thứ 17. Sau cuộc thi, David rời nhóm, hoạt động từ thiện ở nhiều quốc gia châu Á như Ấn Độ, Nepal và mới sang Việt Nam ba tháng. Anh tâm sự ước mơ ca hát thôi thúc anh đăng ký tham gia Giọng hát Việt.

Tiết mục nổi bật khác là I'll Never Love Again, do Diêu Ngọc Bích Trâm - cô gái 19 tuổi đến từ Hà Nội - thể hiện. Bích Trâm từng là thành viên nhóm BBQ tham gia X-factor 2016. Nhờ giọng hát khoẻ, truyền cảm, Bích Trâm được bốn huấn luyện viên lựa chọn. Tuấn Ngọc nhận xét cô hát tốt cả nốt cao và thấp. Tuấn Hưng bày tỏ "nổi da gà" khi nghe cô hát. Thanh Hà khen thí sinh xử lý ca khúc thông minh. Để giành giật giọng ca 19 tuổi, Thanh Hà bấm nút chặn Tuấn Hưng. Cuối cùng, thí sinh chọn về đội Thanh Hà. Hồ Hoài Anh thốt lên: "Đội Thanh Hà mạnh quá!". Tuần trước, nữ huấn luyện viên cũng có nhiều thí sinh tốt.

Tuấn Hưng cũng bị Tuấn Ngọc chặn khi tranh giành Văn Võ Ngọc Nhân. Thể hiện ca khúc Anh đang ở đâu đấy anh, thí sinh được Tuấn Ngọc và Tuấn Hưng đánh giá cao. Tuy nhiên, vì Tuấn Hưng đã bị chặn, mất quyền chọn thí sinh, Ngọc Nhân về đội Tuấn Ngọc. Thí sinh từng đi thi The Voice hai lần nhưng bị loại từ vòng ngoài.

Tập hai còn có sự xuất hiện của Layla, Phan Thị Huỳnh Giao (đội Tuấn Ngọc), nhóm Inno, Nguyễn Hoài Vũ (Thanh Hà), Trần Hằng My (Tuấn Hưng), Phạm Bảo Trân, Hoàng Đình Quân, Nguyễn Thuỳ Dương (đội Hồ Hoài Anh). Lê Minh Triết, Nguyễn Ngọc Long không được huấn luyện viên nào chọn. Tập ba chương trình phát sóng ngày 28/4.

Hà Thu