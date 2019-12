'The Irishman' đạt 26 triệu lượt xem trực tuyến

Phim chủ đề băng đảng mafia "The Irishman" của đạo diễn Martin Scorsese đạt 26 triệu lượt xem trực tuyến sau tuần đầu phát hành.

Kết quả công bố hôm 10/12, dựa trên hệ thống đo lường của Netflix từ ngày 27/11 đến 3/12, tính riêng những khán giả xem quá 70% thời lượng 3,5 giờ của phim. Công ty đo lường toàn cầu Nielsen ước tính một phần năm số khán giả xem một mạch hết bộ phim trong ngày đầu ra mắt trực tuyến.

Traler The Irishman Trailer "The Irishman". Video: Netflix.

Đầu tháng 11, phim thu khoảng 160 triệu USD sau ba tuần chiếu thử hạn chế tại một số rạp ở Mỹ, Anh, Hàn Quốc... Nhiều rạp từ chối chiếu vì quy định phim phải được khởi chiếu ít nhất một tháng trước khi phát hành trên truyền hình hay internet. The Irishman là tác phẩm thành công nhất của Netflix tại rạp cả ở Mỹ và thị trường quốc tế.

The Irishman do đạo diễn Martin Scorsese thực hiện với sự tham gia của dàn diễn viên Robert De Niro, Joe Pesci - êkíp từng làm phim Goodfellas (năm 1990). Phim dựa trên cuốn sách I Heard You Paint Houses phát hành năm 2004 của tác giả Charles Brandt, viết về cuộc đời tay sát thủ Frank Sheeran từng hoạt động dưới trướng gia đình tội phạm Bufalino và doanh nhân Jimmy Hoffa.

Mới đây, phim nhận năm đề cử tại giải thưởng Quả Cầu Vàng, trong đó có hạng mục phim hay nhất. Tuần trước, Hội đồng Phê bình phim New York trao cho The Irishman giải phim hay nhất năm. Tạp chí New York Times xếp tác phẩm vào nhóm 10 phim đáng xem nhất năm và là tác phẩm hứa hẹn tại Oscar tới.

Đạt Phan (theo AP)