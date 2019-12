Báo Mỹ chọn 10 phim hay nhất năm 2019

"Parasite" - giải Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes, "Once Upon a Time in Hollywood" của Tarantino... vào top phim hay nhất năm do New York Times bình chọn.

Tờ báo đưa ra hai danh sách top 10 vào ngày 4/12 theo đánh giá của cây bút A.O. Scott và Manohla Dargis. Scott đánh giá cao các phim mang đến nhiều điều để tranh luận và suy ngẫm, chứ không dừng lại ở phần nhìn. Trong khi cây bút Manohla Dargis đề cao những tác phẩm được sản xuất độc lập, không chịu ảnh hưởng của các hãng lớn Hollywood.

Trailer Honeyland Trailer "Honeyland".

A.O. Scott khen ngợi nhất là Honeyland - phim tài liệu của Tamara Kotevska, đại diện Bắc Macedonia ở Oscar 2020. Câu chuyện xoay quanh một phụ nữ sống trong ngôi làng hẻo lánh, đi tìm mật ong kiếm sống. Phim nhận 99% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, có phần hình ảnh đẹp và nội dung phản ánh một lối sống truyền thống đang dần biến mất. Vị trí thứ hai là The Souvenir - phim độc lập thắng giải của ban giám khảo ở LHP Sundance (Mỹ), kể về một phụ nữ giàu có theo học trường điện ảnh, phải lòng người đàn ông lớn tuổi.

Top 10 của Scott còn có một số cái tên quen thuộc năm nay như Parasite, The Irishman, Marriage Story, Little Women và Once Upon a Time in Hollywood. Năm phim này đều được đánh giá là đối thủ mạnh ở Oscar 2020.

Parasite (Ký sinh trùng) Trailer "Parasite".

Manohla Dargis yêu thích nhất là Pain and Glory của đạo diễn Pedro Almodóvar, giúp tài tử Antonio Banderas thắng giải nam chính ở LHP Cannes (Pháp). Anh hóa thân một đạo diễn đang xuống dốc, từng trải qua nhiều sự kiện trong đời. Pain and Glory cũng là đại diện của Tây Ban Nha ở hạng mục phim quốc tế ở Oscar 2020.

The Irishman, Parasite, Little Women và Once Upon a Time in Hollywood đứng từ thứ hai đến thứ năm trong danh sách của Dargis. Ở vị trí thứ sáu là Synonyms - giải Gấu Vàng ở LHP Berlin, xoay quanh một người Israel trẻ tuổi quay lưng với quê hương. Phần còn lại là những phim ít tính đại chúng như Transit (kể một người trốn chạy chính quyền phát xít), American Factory (phim tài liệu về một nhà máy Trung Quốc ở Mỹ), One Child Nation (xoay quanh chính sách một con gây tác động lớn đến xã hội Trung Quốc) và The Last Black Man in San Francisco (chuyện về những người da đen ở thành phố San Franciso, Mỹ).

Danh sách Top phim hay nhất 2019 của New York Times

Lam Anh