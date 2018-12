‘The Conjuring 2’ khuynh đảo rạp chiếu Bắc Mỹ tuần qua

'The Conjuring 2' nâng tầm phim kinh dị 17+ mùa hè 2016 / 'The Conjuring 2' được kỳ vọng mở màn 50 triệu USD

Trong tuần qua có tới ba phim được trông đợi cùng ra mắt, gồm The Conjuring 2, Warcraft và Now You See Me 2. Chiến thắng phòng vé tại khu vực Bắc Mỹ đã thuộc về bộ phim kinh dị của đạo diễn James Wan, với 40,4 triệu USD.

The Conjuring 2 là phần tiếp theo của bộ phim ăn khách ra mắt năm 2013. Nội dung phần này bắt đầu ở nước Anh vào năm 1977, khi bà mẹ đơn thân Perry Hodgson cùng bốn con chuyển đến một ngôi nhà ở vùng Einfield. Ở trong ngôi nhà mới, họ gặp phải những hiện tượng kỳ lạ và dần khám phá ra đó là do hồn ma của một người đàn ông đã chết trong nhà gây ra. Từ đó, họ phải đến nhờ cặp vợ chồng nhà ngoại cảm Ed và Lorraine Warren trừ tà.

Một cảnh trong phim "The Conjuring 2".

Con số 40,4 triệu USD chỉ thấp hơn một chút so với màn ra mắt của The Conjuring phần đầu (41,8 triệu USD) và cao hơn bộ phim ăn theo – Annabelle (37,13 triệu USD) – vào năm 2014. The Conjuring 2 được khán giả đón nhận do vẫn giữ được phong độ về chiêu trò hù dọa, cách gây bất ngờ cho người xem. Sau tuần đầu tiên chiếu rạp, tổng doanh thu của phim trên toàn cầu đang là 90,4 triệu USD.

Ở thị trường Việt Nam, so với các phim kinh dị từng tạo được nhiều tiếng vang những năm gần đây như Insidious 3 (14 tỷ đồng), Annabelle (12 tỷ đồng), The Conjuring phần một (5 tỷ đồng) thì The Conjuring 2 đã phá kỷ lục, trở thành phim kinh dị có doanh thu mở màn cao nhất. Sau những ngày công chiếu, phim đạt được 23 tỷ đồng, tương đương với 324.000 lượt xem.

Đứng vị trí á quân tuần này là bom tấn kinh phí sản xuất 160 triệu USD – Warcraft. Doanh thu tuần đầu tại Bắc Mỹ của tác phẩm này khá khiêm tốn – 24,4 triệu USD. Tuy nhiên ở các thị trường ngoài nước Mỹ, Warcraft lại là cái tên hút khách nhất tuần qua. Tại Trung Quốc – thị trường phim ảnh lớn thứ hai thế giới, phim thu về gần 150 triệu USD sau năm ngày chiếu rạp. Đến nay, doanh thu toàn cầu của Warcraft đã là 286,1 triệu USD.

"Warcraft" ăn khách nhất ở các thị trường quốc tế tuần qua.

Now You See Me 2 đứng thứ ba với doanh thu mở màn là 23 triệu USD. Năm 2013, phần một của phim từng có màn ra mắt là 29,3 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ. Tiếp nối những màn ảo thuật gây bất ngờ đã trở thành “đặc sản” của phim, Now You See Me 2 vẫn thu hút một lượng khán giả riêng dù nội dung không được đánh giá cao như phần trước.

Đứng hai vị trí thứ tư và thứ năm lần lượt là hai bom tấn – X-Men: Apocalypse (10 triệu USD). Bộ phim ngôn tình – Me Before You – đứng thứ sáu và thu về 9,2 triệu USD trong tuần thứ hai chiếu rạp. Đến nay, tác phẩm tình cảm của hai ngôi sao người Anh – Emilia Clarke và Sam Claflin – đã đạt được 55,2 triệu USD doanh thu toàn cầu, trong khi kinh phí sản xuất chỉ 20 triệu USD.

Những vị trí còn lại trong bảng xếp hạng tuần này thuộc về Angry Birds, Alice Through the Looking Glass, Captain America: Civil War và The Jungle Book.

Cuối tuần này có hai bộ phim đáng chú ý sẽ đổ bộ các rạp chiếu. Đầu tiên là Finding Dory – phần hai của Finding Nemo và là tác phẩm hoạt hình mới nhất của Pixar. Phim hài của ngôi sao cơ bắp Dwayne Johnson và danh hài da màu Kevin Hart – Central Intelligence – cũng sẽ ra rạp vào ngày thứ sáu.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần này:

1. The Conjuring 2 – Warner Bros./New Line – 40,4 triệu USD

2. Warcraft – Universal – 24,4 triệu USD

3. Now You See Me 2 – Lionsgate/Summit – 23 triệu USD

4. Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows – Paramount – 14,8 triệu USD

5. X-Men: Apocalypse – Fox – 10 triệu USD

6. Me Before You – Warner Bros./New Line – 9,2 triệu USD

7. Angry Birds – Sony/Columbia – 6,7 triệu USD

8. Alice Through the Looking Glass – Disney – 5,5 triệu USD

9. Captain America: Civil War – Disney/Marvel – 4,3 triệu USD

10. The Jungle Book – Disney – 2,7 triệu USD

Nguyên Minh