'Ninja Rùa 2' ăn khách nhất phòng vé Mỹ tuần đầu tháng 6

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows thu về 35 triệu USD từ hôm ra mắt 3/6. Tác phẩm mở màn kém 30 triệu USD so với phần một và xấp xỉ doanh thu tuần đầu của một số phim như Zoolander 2, Alice Through the Looking Glass hay Neighbors 2: Sorority Rising.

Cảnh trong "Ninja Rùa 2".

Có ngân sách 135 triệu USD, phần hai bom tấn của Michael Bay được kỳ vọng thu lại lợi nhuận ở phòng vé thế giới, trong đó có thị trường Trung Quốc (dự kiến ra mắt vào 2/7). Mặc dù không ăn khách bằng phần một, hầu hết người đến rạp đều đánh giá phim tốt hơn phần đầu. Trên CinemaScore, phim đạt điểm chung A-, trong khi phần một từng đạt điểm B.

Trong khi đó, X-Men: Apocalypse giảm 66% lượng người mua vé trong tuần thứ hai công chiếu. Gom về 22,3 triệu USD tuần qua, doanh thu nội địa phim hiện là 116,5 triệu USD. Con số này nhỉnh hơn 110 triệu USD của X-Men: Days of Future Past sau bốn ngày ra mắt năm 2014. Trên toàn cầu, bom tấn lại ăn khách đáng kể với 400 triệu USD.

"Me Before You" gây sốt nhẹ với người yêu phim lãng mạn.

Vượt qua kỳ vọng của giới quan sát, phim lãng mạn Me Before You thu về 18,3 triệu USD. Đây là con số ấn tượng cho phim hài lãng mạn mở màn mùa hè 2016. Tác phẩm thành công nhờ hiệu ứng truyền miệng sau khi ra rạp.

Ở Việt Nam, bộ phim có sự tham gia của cặp sao Emilia Clarke (Game of Thrones) và cựu cầu thủ bóng đá - Sam Claflin - cũng tạo cơn sốt với người hâm mộ màn ảnh rộng. Cốt truyện kể về những ngày tháng nhiều cảm xúc khi một cô giúp việc bình dân bước vào cuộc đời u tối của một tỷ phú bị liệt chân.

10 phim ăn khách nhất phòng vé Mỹ tuần qua:

1. Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows - Paramount - 35,2 triệu USD

2. X-Men: Apocalypse - Fox - 22,3 triệu USD

3. Me Before You - Warner Bros. - 18,2 triệu USD

4. Alice Through the Looking Glass - Buena Vista -10,6 triệu USD

5. The Angry Birds Movie - Sony - 9,7 triệu USD

6. Captain America: Civil War - Buena Vista - 7,5 triệu USD

7. Neighbors 2: Sorority Rising - Universal - 4,7 triệu USD

8. Popstar: Never Stop Never Stopping - Universal - 4,6 triệu USD

9. The Jungle Book - Buena Vista - 4,2 triệu USD

10. The Nice Guys - Warner Bros. - 3,5 triệu USD

