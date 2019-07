Thần Thor tái xuất trong phần bốn

Nhân vật do Chris Hemsworth đóng sẽ thành người hùng có số phim riêng cao nhất Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Ngày 17/7, trang Variety đưa tin Taika Waititi (đạo diễn phần ba - Thor: Ragnarok) tiếp tục làm tập mới. Nhà làm phim sinh năm 1975 được xem là người giúp loạt phim về Thor khởi sắc. Phần anh đạo diễn nhận 93% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, thu 853 triệu USD toàn cầu, trong khi doanh thu hai phần trước lần lượt là 449 triệu USD và 644 triệu USD. Phong cách hài của Waititi được khán giả và giới phê bình yêu thích.

Thor đọ sức Hulk trong Thor: Ragnarok (2017)

Tái xuất trong phần bốn, Thor thành người hùng có nhiều phim riêng nhất Vũ trụ Điện ảnh Marvel, vượt Iron Man (ba phim). Cuối Avengers: Endgame, anh theo nhóm Guardians of Galaxy (Vệ binh dải ngân hà) du hành vũ trụ, nhường quyền cai trị các cư dân Asgard cho nữ chiến binh Valkyrie.

Chris Hemsworth (phải) và Taika Waititi ở buổi giới thiệu "Thor: Ragnarok" năm 2017. Ảnh: Shutterstock.

Hợp đồng của nam chính Chris Hemsworth với Marvel đã kết thúc sau Avengers: Endgame. Tuy nhiên, báo phương Tây nhận định anh sẽ sớm ký hợp đồng mới. Tài tử Australia cũng nhiều lần nói muốn tiếp tục gắn bó với nhân vật. Hiện anh chuẩn bị cho dự án phim tiểu sử mới, hóa thân Hulk Hogan - đô vật gạo cội người Mỹ.

Marvel chưa công bố nội dung và ngày công chiếu Thor 4. Hãng đang phát triển nhiều dự án như Black Widow, The Eternals (có Angelina Jolie đóng), Shang-Chi (kể về người hùng giỏi võ gốc Trung Quốc), Guardians of the Galaxy Vol. 3, Black Panther 2 và Doctor Strange 2.

