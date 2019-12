Sức hút của 'All I Want for Christmas is You'

Sau 25 năm, bản hit của Mariah Carey được tờ The Guardian xếp vào một trong những ca khúc Giáng sinh hay nhất mọi thời.

All I Want for Christmas is You mới đây đoạt quán quân Billboard, đồng thời trở thành bài hát Giáng sinh đạt hạng cao nhất trên bảng xếp hạng này, kể từ The Chipmunk Song (Christmas Don't Be Late) phát hành năm 1958. Phiên bản MV của năm nay cũng nhanh chóng đạt 13 triệu lượt xem sau bốn ngày ra mắt. Trang PinkNews cho biết đĩa đơn All I Want for Christmas is You bán được 16 triệu bản, là ca khúc Giáng sinh bán chạy nhất mọi thời của một nữ nghệ sĩ.

MV "All I want for Christmas is you" - Mariah Carey MV "All I Want for Christmas is You" phiên bản 2019. Video: Youtube.

"Mariah Carey là người duy nhất có thể tái sinh một ca khúc ra đời từ 25 năm trước và đưa nó lên vị trí quán quân bảng xếp hạng Billboard", tài khoản Alfredo bình luận trên Youtube. Năm nay, tạp chí Guardian xếp bài hát vào danh sách 20 bản nhạc Giáng sinh hay nhất mọi thời, bên cạnh các tác phẩm kinh điển như Wonderful Christmas Time (Paul Mc Cartney), Step Into Christmas (Elton John)...

Theo báo cáo năm 2017 của Economist, bài hát mang về cho Mariah Carey 60 triệu USD tiền bản quyền. Số liệu thống kê của Spotify cho thấy khán giả nghe ca khúc quanh năm, đỉnh điểm vào tháng 11, 12. Broadband Deals ước tính ca khúc tiếp tục mang về cho Mariah Carey 600.000 USD trong năm nay.

Các nhà phê bình âm nhạc cho rằng sức sống bền bỉ của bài hát là do lời ca, giai điệu vui nhộn và chất giọng nội lực của Mariah Carey. Ca sĩ sáng tác bài hát năm 1994, khi sống ở ngoại ô thành phố New York (Mỹ). Cô mất một tiếng để hoàn thành ca khúc. Sau đó, cô gặp cộng sự Walter Afanasieff và mất 15 phút chọn hợp âm, giai điệu cùng anh. Mariah Carey tự nhận là con người của lễ hội nên không gặp khó khăn khi tìm cảm hứng sáng tác cho ca khúc về Noel.

Khác với Last Christmas gửi gắm câu chuyện buồn về một tình yêu tan vỡ, All I Want for Christmas is You tràn đầy hứng khởi, nói về mơ ước được ở bên người mình yêu trong đêm Giáng sinh.

"Ôi, Giáng sinh này em không đòi hỏi gì nhiều

Thậm chí em chẳng thèm ước có tuyết rơi

Em sẽ chờ đợi vậy thôi

Dưới nhành cây tầm gửi

Em không lên danh sách rồi gửi đi Phương Bắc cho ông già Noel

Thậm chí em sẽ chẳng thèm thức trắng

Để nghe tiếng lộc cộc từ những chú tuần lộc diệu kỳ

Vì em chỉ muốn anh ở đây đêm nay

Và ôm em thật chặt..."

Ca sĩ Mariah Carey. Ảnh: Amazon.

Ở phần cuối ca khúc, ca sĩ thể hiện tâm trạng vui vẻ qua việc miêu tả không khí Giáng sinh ngập tràn nơi nơi. Trong không gian ấy, nhân vật trữ tình cảm thấy náo nức, muốn lao vào vòng tay người mình yêu. Shona Craven của tạp chí The Herald (Scotland) nhận xét bài hát nói về tình yêu nhưng cũng dành cho mọi người. Nó toát lên sự lạc quan, niềm vui - đó là ý nghĩa thực sự của Giáng sinh.

"Ánh đèn đang tỏa sáng

Lấp lánh khắp nơi nơi

Và tiếng lũ trẻ

Cười đùa ngập tràn không gian

Mọi người đều ca hát

Em nghe tiếng chuông xe trượt tuyết leng keng rộn rã

Ông già Noel ơi, mang đến cho em

Người mà em thật sự khát khao?

Ông ơi xin mang anh ấy đến đây nhanh lên, yeah..."

Kết hợp với nội dung tươi sáng, ca khúc có giai điệu rộn rã. Nhà phê bình Barry Schwartz của tạp chí Stylus nhận xét bài hát tập hợp những âm thanh phấn khởi, tưng bừng. Kyle Anderson của kênh MTV nói giai điệu của All I Want for Christmas is You là bản hợp xướng tuyệt vời trong mùa Noel với tiếng chuông ngân, chuông xe trượt tuyết và tiếng đàn ngập tràn hứng khởi. Becky Bain của tờ Idolator gọi bài hát là "tác phẩm kinh điển vượt thời gian". Cô chia sẻ gia đình mình luôn nghe ca khúc khi cùng trang trí cây thông Noel.

MV 'All I Want For Christmas Is You' MV "All I Want for Christmas is You" phiên bản 1994. Video: Youtube. Yếu tố cuối cùng - giọng hát của Mariah Carey - tạo nên sức hút của ca khúc. Steve Morse, biên tập viên âm nhạc của The Boston Globe, nhận xét Mariah Carey hát ca khúc từ tận đáy lòng. Cô dẫn dắt người nghe bằng chất giọng tự sự ở phần đầu và bùng nổ ở phần sau. Từ nhỏ, Mariah Carey là một con chiên ngoan đạo, yêu thích các ca khúc về Noel. "Tôi đã hát những ca khúc Giáng sinh từ khi còn là một cô bé. Tôi cũng thường đi hát thánh ca dạo", Mariah Carey nói trong một bài phỏng vấn. Nhiều năm qua, hàng nghìn bản cover All I Want for Christmas is You ra đời, bao gồm phiên bản của các ca sĩ nổi tiếng như Ariana Grande, nhóm Fifth Harmony... Tuy nhiên, chỉ có giọng hát của Mariah Carey mới mang lại cho người nghe cảm giác ấm cúng trong mùa lễ hội.

Hà Thu