Hit Giáng sinh của Mariah Carey đứng đầu Billboard

Mỹ"All I Want For Christmas Is You" lần đầu vươn lên đầu bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ Billboard Hot 100 sau 25 năm phát hành.

Bản hit quen thuộc mỗi mùa Giáng sinh ăn khách nhất tại Mỹ tuần qua. Phát hành năm 1994, ca khúc trước đó đạt vị trí cao nhất là hạng 3. All I Want For Christmas Is You cũng là ca khúc chủ đề Giáng sinh đạt hạng cao nhất trên Billboard Hot 100, kể từ The Chipmunk Song (Christmas Don't Be Late) phát hành năm 1958.

'All I Want For Christmas Is You' - Mariah Carey MV "All I Want For Christmas Is You". Video: Youtube.

Trên Twitter, Mariah Carey ăn mừng thành tích mới và cảm ơn tình cảm của người hâm mộ. "Chúng ta đã làm được", cô viết trên trang cá nhân cùng biểu tượng gương mặt đang khóc vì hạnh phúc. Mariah Carey đã có 19 bản hit đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 (chỉ sau The Beatles với 20 đĩa đơn).

Ca khúc thuộc album Merry Christmas, phát hành khi Mariah Carey 24 tuổi. All I Want For Christmas Is You nói về nỗi lòng cô gái nhớ người yêu trong mùa Giáng sinh. Cô không cần quà hay ngắm tuyết, chỉ muốn có người yêu bên cạnh. Theo Huffington Post, Mariah Carey sáng tác bài hát trong 15 phút. Ca khúc giúp nữ ca sĩ kiếm khoảng 60 triệu USD tiền bản quyền. Cô thường xuyên biểu diễn nó trong các show cuối năm, gần dịp lễ Giáng sinh.

Mariah Carey sinh năm 1970, giành năm giải Grammy và bán hơn 200 triệu bản thu. Cô nổi tiếng với giọng hát năm quãng tám và phong cách biểu diễn, thời trang quyến rũ. Tổ chức Guinness trao cô danh hiệu "Songbird Supreme", dành cho những người có giọng cao nhất thế giới. Với All I Want For Christmas Is You, Mariah cũng được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc Giáng sinh". Ngày 11/12, hãng Amazon phát hành phim tài liệu Mariah Carey Is Christmas, nhân kỷ niệm bản hit tròn 25 năm tuổi.

Đạt Phan (theo Billboard, CNN)