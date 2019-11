Mariah Carey phát hành phiên bản MV mới kỷ niệm ca khúc "All I want for Christmas is you" tròn 25 năm tuổi.

Theo Los Angeles Times, MV tập hợp những cảnh Mariah Carey trang trí Noel, chơi đùa, nghịch tuyết vào năm 1994 - năm cô phát hành nhạc phẩm Giáng sinh kinh điển. Những cảnh này chưa từng được công bố trước đó. MV, phát hành trên youtube đầu tháng 11, là món quà diva gửi đến fan nhân dịp bài All I want for Christmas is you tròn một phần tư thế kỷ.

Hit Giáng sinh của Mariah Carey tròn 25 tuổi MV "All I want for Christmas is you" phiên bản mới của Mariah Carey. Video: Youtube.

Đầu tháng 11, ca sĩ cũng khởi động chuỗi dự án âm nhạc cho mùa Giáng sinh năm nay bằng một video trên Twitter. Cô hóa thành danh ca Tina Turner vào tối Halloween (31/10). Khi đồng hồ điểm sang 0h ngày 1/11, Mariah Carey diễn cảnh cô nhận được cuộc gọi từ ông già Noel và thông báo: "It's time!" (Đã đến lúc rồi). Video hiện đạt 17,5 triệu lượt xem. Cô sẽ đi tour mùa Noel tại Las Vegas từ ngày 22/11, kết thúc bằng đêm nhạc ở Madison Square Garden (New York) vào ngày 15/12.

Ra đời từ năm 1994, do Mariah Carey và Walter Afanasieff sáng tác, All I want for Christmas is you là một trong những ca khúc Giáng sinh nổi tiếng nhất mọi thời đại. Bài hát đã bán được 12 triệu bản, xếp thứ 11 trong số những đĩa đơn bán chạy nhất lịch sử. Ca khúc viết về nỗi lòng một cô gái nhớ người yêu trong mùa Giáng sinh. Cô không cần quà cáp Noel, thậm chí không cần ngắm tuyết, mà chỉ muốn có người yêu bên cạnh mình. Theo Huffington Post, Mariah Carey sáng tác bài hát trong vòng 15 phút.

Mariah Carey chụp ảnh cho dự án mùa Noel năm nay. Ảnh: Twitter.

Những năm gần đây, ca khúc liên tục xuất hiện trở lại trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 nhờ độ phổ biến ngày càng lớn. Hồi đầu năm, bài hát đứng thứ ba của Billboard Hot 100, là ca khúc Giáng sinh thứ hai lọt vào Top 5 của bảng xếp hạng này kể từ Billboard ra đời năm 1958. Dịp Giáng sinh năm 2018, ca khúc phá kỷ lục bài hát được nghe nhiều nhất trong một ngày của Spotify, với 10,8 triệu lượt nghe. Nhạc phẩm giúp Mariah Carey thu về 60 triệu USD tiền bản quyền.

Mariah Carey sinh năm 1970, là một trong những ca sĩ thành công với năm giải Grammy và doanh số hơn 200 triệu bản thu được bán ra. Cô đạt nhiều kỷ lục âm nhạc, trong đó có 18 đĩa đơn đứng đầu Billboard Hot 100 - chỉ sau The Beatles. Cô nổi tiếng với giọng hát năm quãng tám và phong cách biểu diễn, thời trang quyến rũ. Tổ chức Guinness trao cô danh hiệu "Songbird Supreme", dành cho những người có giọng cao nhất thế giới.

Mai Nhật