'Song Lang' thắng giải biên kịch ở Liên hoan phim Asean

Ở họp báo sau đó, nhà làm phim Việt kiều chia sẻ anh không được đào tạo bài bản về biên kịch. Nhà văn, biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc hỗ trợ anh trong dự án. Leon cũng kể khó khăn của các nhà làm phim độc lập Việt Nam hiện tại, đang phải phấn đấu hết mình trong môi trường phim thương mại chiếm ưu thế. Anh hạnh phúc khi ở liên hoan có cơ hội gặp gỡ các nhà làm phim khác.

Song Lang do Leon Lê đạo diễn, xoay quanh quan hệ giữa một nghệ sĩ cải lương và gã giang hồ đam mê nghệ thuật (Isaac và Liên Bỉnh Phát đóng). Giải của tác phẩm là chiến thắng duy nhất của đoàn Việt Nam tại LHP Quốc tế Asean (AIFFA). Trước đó, Song Lang nhận năm đề cử và Có căn nhà nằm nghe nắng mưa (đạo diễn Mai Thế Hiệp) nhận đề cử "Phim xuất sắc".

Giải "Phim xuất sắc" thuộc về Signal Rock (Philippines). Tác phẩm kể về một chàng trai ở vùng đảo Biri (Philippines) cố bắt sóng để liên lạc chị mình - người đến Phần Lan sinh sống. Anh cũng có mối tình với cô gái dự định rời đảo đến thủ đô Manila. Signal Rock nhận nhiều lời khen, được Philippines cử đi dự hạng mục phim nói tiếng nước ngoài tại Oscar 2019. Đại diện ban giám khảo nói tác phẩm có câu chuyện, cách kể, diễn xuất tốt, đồng thời phản ánh các vấn đề xã hội đương đại mà nhiều người có thể đồng cảm.

Nhà làm phim Namron của Malaysia giành giải đạo diễn với Crossroads: One Two Jaga - xoay quanh những cảnh sát tha hóa, nhận tiền hối lộ và có hành vi phạm pháp. Sau khi phát hành ở Malaysia, phim được Netflix mua lại để chiếu trực tuyến năm 2018.

Phần trao giải gây xúc động nhất là ở hạng mục nam chính, tôn vinh tài tử quá cố Kristoffer King (Kristo). Đạo diễn HF Yambao nhận giải thay và tri ân người bạn mất hồi tháng 2. Anh kể Kristoffer (sinh năm 1982) là nghệ sĩ có thực tài, khiêm tốn và sẵn sàng hợp tác với nhà làm phim trẻ. "Tôi biết đêm nay anh ấy đang mỉm cười. Giải này dành cho anh ấy và cũng để truyền cảm hứng cho mọi diễn viên Philippines". Kristo kể về chàng trai làm nghề đặt cược đá gà ban ngày và bán hàng ở chợ ban đêm.

Ngôi sao hành động Steven Seagal được trao giải Luminary do các thành tựu sự nghiệp. Ông sinh năm 1952, học nhiều môn võ, nổi tiếng với hình tượng người hùng màn bạc trong nhiều thập niên. Steven là khách mời danh dự ở liên hoan và cho biết sẽ đến Sarawak (Malaysia) quay phim năm nay. Nhà làm phim gạo cội Slamet Rahardjo nhận giải thành tựu trọn đời. Ông sinh năm 1949, là diễn viên trước khi đạo diễn nhiều tác phẩm nổi bật của điện ảnh Indonesia.

LHP Quốc tế Asean lần thứ tư diễn ra từ ngày 25/4 đến ngày 27/4. Năm nay, hơn 100 tác phẩm của điện ảnh Đông Nam Á dự thi ở chín hạng mục. Ngoài ra, sự kiện có các chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm làm phim. Ban tổ chức cho biết muốn phát triển liên hoan thành điểm đến quan trọng cho các nhà làm phim Đông Nam Á, tôn vinh những câu chuyện phản ánh văn hóa khu vực. Sau đêm trao giải, hoạt động chiếu phim vẫn tiếp tục trong ngày 28/4.

Kết quả LHP Quốc tế Asean 2019

Phim xuất sắc

Crossroads: One Two Jaga (Malaysia)

Ave Maryam (Indonesia)

Signal Rock (Philippines)

Mi (Myanmar)

Có căn nhà nằm nghe nắng mưa (Việt Nam)

Đạo diễn

Joseph Israel Laban (Baconaua, Philippines)

Leon Le (Song Lang, Việt Nam)

Chito Rono (Signal Rock, Philippines)

Ertanto Robby Soediskam (Ave Maryam, Indonesia)

Nam Ron (Crossroads: One Two Jaga, Malaysia)

Nữ chính

Sangeeta Krishnasamy (Adiwiraku, Malaysia)

Maudy Koesnaedi (Ave Maryam, Indonesia)

Paing Phyoe Thu (Mi, Myanmar)

Elora Espano (Signal Rock, Philippines)

Raihaanun (27 Steps of May, Indonesia)

Nữ phụ

Khouan Souliyabapha (Rina, Brunei)

Julie Tan (Wonder Boy, Singapore)

Eisaya Hosuwan (Bad Genius, Thái Lan)

Barbara Miguel (1-2-3 (Gasping for Air), Philippines)

Nattatida Damronhvisetpanit (Memories of New Years, Lào)

Nam chính

Chicco Jerikho (Ave Maryam, Indonesia)

Rosdeen Suboh (Crossroads: One Two Jaga, Malaysia)

Kristoffer King (Kristo, Philippines)

Remy Ishak (Pulang, Malaysia)

Shafiee Mostar (Hari Minggu Yang Ke-4, Brunei)

Nam phụ

Amerul Affendi (Crossroads: One Two Jaga, Malaysia)

Verdi Soleiman (27 Steps of May, Indonesia)

Isaac (Song Lang, Việt Nam)

Ronwaldo Martin (Bhoy Intsik, Philippines)

A Linn Yaung (Shwe Kyar, Myanmar)

Kịch bản

27 Steps of May (Indonesia)

Crossroads: One Two Jaga (Malaysia)

Shuttle Life (Malaysia)

Signal Rock (Philippines)

Song Lang (Việt Nam)

Dựng phim

Rina (Brunei)

Tengkorak (Indonesia)

Ave Maryam (Indonesia)

Guang (Malaysia)

Song Lang (Việt Nam)

Quay phim

Mi (Myanmar)

27 Steps of May (Indonesia)

Song Lang (Việt Nam)

Baconaua (Philippines)

Shuttle Life (Malaysia)

Giải của ban giám khảo (Special Jury Awards): Bad Genius (Thái Lan), Shwe Kyar (Myanmar)

Giải Tinh thần Asean: Rina 2 (Brunei và Lào)