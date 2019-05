Hai tác phẩm Việt nhận đề cử ở Liên hoan phim Asean

"Song Lang" (đạo diễn Leon Lê) có năm đề cử còn "Có căn nhà nằm nghe nắng mưa" (đạo diễn Mai Thế Hiệp) tranh giải "Phim xuất sắc".

Ngày 25/4, ở Kuching (Malaysia), ban tổ chức LHP Quốc tế Asean (AIFFA) công bố các đề cử. Song Lang góp mặt ở các hạng mục nam phụ (Isaac), đạo diễn (Leon Lê), quay phim, dựng phim và kịch bản. Tác phẩm kể về quan hệ giữa một nghệ sĩ cải lương và gã giang hồ đam mê nghệ thuật (Isaac và Liên Bỉnh Phát đóng), nhận nhiều lời khen về ngôn ngữ điện ảnh. Phim từng thắng giải "Đạo diễn xuất sắc" ở LHP châu Á Sharm el-Sheikh (Ai Cập).

Có căn nhà nằm nghe nắng mưa (tên tiếng Anh: Like an Old House) do Mai Thế Hiệp đạo diễn, kể về người mẹ (Kim Xuân đóng) chờ con suốt 30 năm sau khi chàng trai bỏ đi vì bị nghi giết người. Ở LHP Quốc tế Asean, tác phẩm tranh giải "Phim xuất sắc" cùng Crossroads: One Two Jaga (Malaysia), Ave Maryam (Indonesia), Signal Rock (Philippines) và Mi (Myanmar).

Ngày 26/4, đạo diễn Leon Lê, diễn viên Liên Bỉnh Phát, Kim Xuân sẽ giao lưu với khán giả Malaysia sau buổi chiếu Song Lang và Có căn nhà nghe nắng mưa. Ngoài việc chiếu phim và trao giải, liên hoan còn có các hoạt động giao lưu, trao đổi về sự phát triển của điện ảnh Đông Nam Á.

Năm nay là lần thứ tư Liên hoan phim Quốc tế Asean được tổ chức. Ở lần thứ ba (năm 2017), Đảo của dân ngụ cư do Hồng Ánh đạo diễn thắng giải "Phim hay nhất", "Nam diễn viên chính xuất sắc" (Phạm Hồng Phước) và "Đạo diễn hình ảnh xuất sắc" (Lý Thái Dũng).

