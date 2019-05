Song Kang Ho - 'Quái vật phòng vé' của điện ảnh Hàn Quốc

Tài tử được đồng nghiệp tôn vinh là diễn viên vĩ đại, đóng chính 10 trong danh sách 50 tác phẩm ăn khách nhất Hàn Quốc mọi thời.

"Cành Cọ Vàng là giấc mơ của điện ảnh Hàn Quốc trong suốt 100 năm. Thành công này thuộc về toàn bộ êkip, tôi may mắn được đóng góp một phần. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, động viên tôi suốt gần 30 năm qua. Giờ tôi rất muốn về nhà gặp các con", Song Kang Ho nói trong vòng vây người hâm mộ khi từ Pháp về đến sân bay Incheon, Hàn Quốc, chiều 27/5.

Ngày 26/5, diễn viên sinh năm 1967 cùng đoàn phim Parasite (tạm dịch: Ký sinh trùng) giành chiến thắng ở Liên hoan phim Cannes (Pháp) lần 72. Tại lễ trao giải, đạo diễn kỳ cựu Bong Joon Ho quỳ gối trao lại cup, gọi anh là "diễn viên vĩ đại".

Diễn viên Song Kang Ho và đạo diễn Bong Joon Ho được vây kín khi về Hàn Quốc vào chiều 27/5.

Đến nay, tổng số phim có Song Kang Ho đóng chính đã đạt 112 triệu vé - con số mơ ước của nhiều diễn viên. Đạo diễn Im Kwon Taek, Bong Joon Ho, Lee Chang Dong, Park Chan Wook, Kim Jee Woon và Hong Sang Soo - những "công thần" làm rạng danh điện ảnh Hàn tại Cannes, Oscar - đều thích hợp tác với Song Kang Ho.

Song Kang Ho trong phim "The host" (Quái vật sông Hàn, trái) và "Snowpiercer" (phải).

Các nhà phê bình trong nước cho rằng bí quyết giúp diễn viên thành công là chỉ tập trung diễn xuất, không đánh bóng tên tuổi bằng scandal. "Anh ấy thấu hiểu thực tế, phân tích kỹ nhân vật... khiến cách diễn lôi cuốn, thuyết phục", Jeon Pyeung Kuk - nhà phê bình, giáo sư Đại học Kyonggi - nhận xét. Trên Rotten Tomatotes, Song Kang Ho được giới thiệu là diễn viên điện ảnh hàng đầu Hàn Quốc, các phim do anh đóng chính hầu hết đạt điểm tích cực từ 91 đến 100.

"Quái vật phòng vé" và các cột mốc trong sự nghiệp diễn xuất

Năm 2000, Song Kang Ho lần đầu đóng vai chính trong dự án hài The foul king của đạo diễn Kim Jee Won. Anh lấy tiếng cười và nước mắt khán giả khi hóa thân thành nhân viên ngân hàng quyết tâm trở thành tay đấu vật chuyên nghiệp. Cùng năm, anh được đạo diễn Park Chan Wook mời thủ vai trung sĩ Bắc Hàn trong Joint security area, đóng cùng Lee Young Ae và Lee Byung Hun. Để cảnh quay chân thực, diễn viên tự thực hiện những cảnh hành động, gây ấn tượng với diễn xuất bằng mắt và biểu cảm gương mặt. Vai diễn đem về cho Song Kang Ho năm giải Diễn viên xuất sắc, trong đó có Chuông Vàng, Baeksang Arts Awards. Từ đó, anh xuất hiện trong nhiều phim nghệ thuật lẫn thương mại.

Từ năm 2002 đến nay, Song Kang Ho nhận phim đều đặn và đoạt mọi giải thưởng danh giá. Ở danh sách 50 phim điện ảnh ăn khách nhất Hàn Quốc mọi thời, Song Kang Ho đóng chính 10 phim, gồm Memories of Murder (Hồi ức kẻ sát nhân, 5,1 triệu người xem - cao nhất năm 2003), Người luật sư (The attorney, 11,37 triệu vé), Snowpiercer (Chuyến tàu băng giá, 9,3 triệu vé), The Face Reader (Thuật xem tướng, 9,1 triệu vé), Tài xế taxi (A taxi driver, gần 12,2 triệu vé)... Các phim The Age of Shadows, Secret Sunshine, Thrist và The Good, The Bad, The Weird (Thiện, Ác, Quái)... cũng thu hút hàng triệu người đến rạp.

Đặc biệt, Quái vật sông Hàn (The Host, 2006, Bong Joon Ho đạo diễn) được giới chuyên môn đánh giá thay đổi cả nền điện ảnh Hàn Quốc. Song Kang Ho vào vai Park Gang Du - người cha vụng về. Lúc con gái bị quái vật bắt, Gang Du cùng gia đình chiến đấu đến cùng để giải cứu con. Giới chuyên môn đánh giá Song Kang Ho xuất sắc khi lột tả sự ngô nghê lúc biến cố chưa xảy đến và nỗi đau xé lòng lúc ôm xác con.

Theo các nhà làm phim Hollywood, cách kể chuyện kịch tính của Bong Joon Ho và diễn xuất của dàn diễn viên, nhất là Kang Ho, gây ấn tượng với họ. Với hơn 13 triệu lượt vé, Quái vật sông Hàn trở thành phim ăn khách nhất lịch sử nước này, tính đến năm 2006. Cũng từ đó Song Kang Ho được gọi là "Quái vật phòng vé", "Ông hoàng điện ảnh"...

Trong bom tấn vừa giành Cành Cọ Vàng ở Cannes - Parasite, Song hóa thân thành ông bố thất nghiệp Ki Taek, cùng các con lên kế hoạch lừa đảo gia đình giàu có để thoát nghèo. Ngôi sao kỳ cựu sinh năm 1967 được hàng loạt báo chí đánh giá cao biểu cảm gương mặt, nâng đỡ cảm xúc của đàn em. Trước đó anh từng ba lần dự thảm đỏ Cannes gồm: năm 2007 (với phim Secret Sunshine của đạo diễn Lee Chang Dong), năm 2008 (phim The Good, the Bad, the Weird của Kim Jee Woon) và 2009 (với Thirst của Park Chan Wook).

Theo Hancinema, 10 trang giấy cũng không thể kể hết sự nghiệp lẫy lừng của Song Kang Ho. Anh có thể diễn tốt vai thám tử, tướng quân, xã hội đen, luật sư, cảnh sát, tên trộm, người cha khờ... mà không bị lặp lại tính cách nhân vật hay gây nhàm chán. Còn Korean Film News nhận định, bên cạnh Choi Min Sik, Song Kang Ho là "cây đại thụ" của điện ảnh Hàn Quốc đương đại. "Diễn xuất bậc thầy, tinh thần vượt khó và đam mê cháy bỏng giúp phim của họ oanh tạc mọi phòng vé, đoạt mọi giải thưởng danh giá".

Chật vật vào nghề

Song Kang Ho sinh trưởng trong gia đình nghèo ở tỉnh Gyeongsang (Hàn Quốc), gia nhập làng giải trí từ đầu thập niên 1990 với vai trò diễn viên kịch. Những năm đầu sự nghiệp, anh ít được lên sân khấu vì không có ngoại hình, phát âm đậm phương ngữ vùng miền và quê mùa. Theo Daum, anh mơ ước được đóng phim điện ảnh từ thuở bé và kỳ vọng sân khấu kịch là bước đệm để tiến sâu vào làng diễn xuất.

Giai đoạn 1990 - 1995, Song Kang Ho không có cơ hội tỏa sáng vì không cạnh tranh được với Choi Min Sik, Han Suk Kyu, Moon Sung Keun hay Son Chang Min... Anh đến nhiều phim trường với hy vọng tìm được vai diễn nhưng đều bị các đạo diễn từ chối. Diễn viên tâm sự buồn bã, thất vọng nhưng không bỏ cuộc. "Khi ấy tôi chủ yếu phụ việc trường quay và dành phần lớn thời gian tập nói giọng Seoul chuẩn", anh kể trên Sports Chosun.

Năm 1996, đạo diễn nổi tiếng Hong Sang Soo đồng ý trao cơ hội cho Song Kang Ho khi nhìn thấy đam mê của anh qua những lần miệt mài "xin" vai diễn. Với vai phụ trong phim độc lập The day a pig fell into the well, anh được nhà làm phim ghi nhận khả năng diễn xuất dù thời lượng lên hình ít ỏi.

Khác với các diễn viên luôn cố gắng lan tỏa tên tuổi bằng cách nhận phim truyền hình, ngay từ những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật, Song Kang Ho xác định chỉ tập trung cho điện ảnh. Không được đào tạo bài bản, tài tử nỗ lực trau dồi diễn xuất có chiều sâu để chinh phục người xem.

Diễn viên Song Kang Ho. Ảnh: The Korea Times.

Theo Naver, người Hàn tôn trọng Song Kang Ho vì những đóng góp của anh cho điện ảnh Hàn Quốc suốt 30 năm qua. Anh từng nói: "Tôi có thể cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp diễn xuất mà không hối tiếc, kể cả khi qua đời".

Hôm 16/5, ban tổ chức LHP Quốc tế Locarno lần 72 thông báo Song Kang Ho thắng giải Excellence Award, đánh dấu lần đầu giải thưởng cao quý được trao cho diễn viên châu Á. Đạo diễn nghệ thuật Lili Hinstin nhận xét: "Song Kang Ho có nhiều khía cạnh đa dạng, truyền đạt xuất sắc cảm xúc phong phú và mãnh liệt... Gương mặt anh dễ dàng khắc họa mọi loại phim, từ hiện thực, lịch sử đến trinh thám, giật gân. Không ai ngoài Song Kang Ho có thể gói gọn thành tựu vượt trội của điện ảnh Hàn suốt 20 năm qua". Tháng 8 này sao gạo cội sẽ đến Locarno, Thụy Sĩ nhận giải.

