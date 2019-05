Lý do phim Hàn Quốc 'Parasite' được tôn vinh ở Cannes

Thông điệp xã hội cùng lối kể chuyện giật gân của đạo diễn Bong Joon Ho gây ấn tượng với giám khảo và truyền thông quốc tế.

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Parasite (tạm dịch: Ký sinh trùng) - tác phẩm pha trộn nhiều thể loại của Bong Joon-ho - vừa giành giải giải Cành Cọ Vàng ở Liên hoan phim Cannes (Pháp) lần 72. Theo Naver, trong lịch sử 100 năm của điện ảnh Hàn, chưa ai làm được điều tương tự Bong Joon Ho. Parasite khiến giới chuyên môn có cái nhìn tích cực về điện ảnh Hàn nói riêng và châu Á nói chung. Hiện hơn 190 quốc gia mua bản quyền phát hành phim.

Dàn diễn viên từ trái qua: Choi Woo Shik, Song Kang Ho, Jang Hye Jin, Park So Dam.

Trước khi đem phim đến Cannes, Bong Joon Ho từng chia sẻ không dám kỳ vọng đoạt giải vì sợ thông điệp, nội dung phim không phù hợp, thậm chí khó hiểu với thị hiếu nước ngoài. Ban tổ chức liên hoan phim nhận xét tên phim và lối cắt dựng trailer theo kiểu ly kỳ khiến tác phẩm gây tò mò. Trước buổi công chiếu tại liên hoan phim, đạo diễn mong muốn giới báo chí không tiết lộ kết phim, cũng như lựa chọn của các nhân vật ở vài tình tiết.

Parasite được 96% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatotes, nhận tràng pháo tay tám phút ở buổi ra mắt. Phản ứng bùng nổ của giới chuyên môn quốc tế sau đó khiến nhà làm phim Hàn Quốc lẫn truyền thông nước này bất ngờ.

* Trailer "Parasite"

Trailer Parasite - phim Hàn gây tò mò dự LHP Cannes 2019

Giới phê bình nhận định phim gay cấn, đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Tác phẩm mở đầu với bối cảnh căn phòng của gia đình nghèo bốn người tại thủ đô Seoul. Trong khi hai người con cố gắng tìm wifi miễn phí để truy cập internet, ông bố (Song Kang Ho đóng) chán nản vì thất nghiệp, suốt ngày chạy trốn chủ nợ. Bị dồn vào bước đường cùng, họ lập kế hoạch đổi đời. Với tấm bằng đại học giả và vỏ bọc trí thức, cậu con trai cả Ki Woo (Choi Woo Shik) có kế hoạch của riêng cậu để bước vào tầng lớp thượng lưu.

Lúc trao giải, trưởng Ban giám khảo Alejandro González Iñárritu nhận xét tác phẩm đem đến nhiều cung bậc cảm xúc bằng giọng kể hài hước, chua chát, nhưng không bị giáo điều. "Đây là tác phẩm có thông điệp mang tính toàn cầu, giúp người xem hiểu được giá trị thật của điện ảnh. Toàn bộ giám khảo đều bị Parasite chinh phục và quyết định trao giải cao nhất", ông nói.

Đạo diễn Bong Joon Ho (trái) nhận giải Cành Cọ Vàng từ Trưởng ban giám khảo Alejandro González Iñárritu. Ảnh: BBC.

Iñárritu nhận xét thêm tác phẩm không thắng giải vì quan điểm chính trị. "Thông điệp của phim không quan trọng bằng chính bộ phim. Chúng tôi không muốn truyền tải chính sách hay thông điệp gì. Quyết định trao giải dựa trên chất lượng điện ảnh chứ không liên quan chính trị", ông nói.

Hiện thực bi, hài kịch cùng yếu tố giật gân của tác phẩm được Variety khen ngợi. Không chỉ lên án sự bất bình đẳng, châm biếm xã hội Hàn Quốc sâu sắc, đạo diễn còn quan tâm đến bi kịch của mảnh đời tuyệt vọng dưới đáy xã hội. "Parasite không có người tốt hẳn hoặc xấu hẳn, không ai được Bong Joon Ho xây dựng đáng sống hay chết nhất", cây bút David Ehrlich của Indiewire viết.

Cây bút Peter Bradshaw của Guardian nói phim xứng đáng giành Cành Cọ Vàng. Ông cho rằng tác phẩm giống truyện ngụ ngôn châm biếm về đẳng cấp, địa vị và bất công, mang nhiều nét tương đồng với phim kinh điển The Servant. Cốt lõi của phim là cuộc chiến giai cấp - ý tưởng tương tự phim Barking Dogs Never Bite (2000) và Snowpiercer (2013) cũng của Bong Joon-ho. Hollywood Reporter cho rằng Parasite là phim có thông điệp mạch lạc nhất của Bong kể từ Memories of Murder (2003).

Theo Naver, cách kể chuyện của Bong Joon Ho thu hút người xem. Cách xây dựng chi tiết đối lập từ bối cảnh đến hành động giúp khán giả cảm nhận rõ hơn thông điệp phim. Variety khen cách Bong thay đổi các lối kể chuyện khác nhau trong phim, cũng như đưa cái kết để lại nhiều ngẫm nghĩ, không cho bên nào thắng lợi triệt để.

Poster phim được truyền thông đánh giá gây tò mò.

Thành công của phim còn nhờ vào dàn diễn viên. Cây bút Stephen Dalton của Hollywood Reporter ấn tượng với diễn xuất của các diễn viên trẻ. Daum nhận xét Choi Woo Shik và Park So Dam (thủ vai anh em) thành công khi khắc họa tính cách khôn lỏi của nhân vật.

Vai diễn ông bố thất nghiệp của Song Kang Ho - "cây đại thụ" của điện ảnh Hàn Quốc đương đại - gây ấn tượng hơn cả. Ngôi sao kỳ cựu sinh năm 1967 được hàng loạt báo chí đánh giá xuất sắc ở biểu cảm gương mặt, nâng đỡ cảm xúc của đàn em. Sau khi nhận cup, đạo diễn Bong Joon Ho đã quỳ gối trao giải thưởng cho Song Kang Ho, gọi anh là diễn viên vĩ đại, người làm nên chiến thắng.

Ở Oscar 2020, Parasite nhiều khả năng được Hàn Quốc chọn dự tranh giải "Phim nói tiếng nước ngoài" - hạng mục họ chưa từng nhận đề cử. Tác phẩm dự kiến công chiếu ở Hàn Quốc vào cuối tháng 5 và ở Việt Nam vào ngày 21/6.

Thanh An - Ân Nguyễn