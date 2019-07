So Ji Sub viếng mộ Park Yong Ha

Khán giả xúc động trước tình cảm tài tử dành cho sao quá cố trong ngày giỗ thứ chín.

Đêm 30/6, So Ji Sub đem theo rượu, thuốc lá đến khu tưởng niệm ở Bundang (Gyeonggi, Hàn Quốc) để viếng Park Yong Ha. Hình ảnh tài tử ngồi trước mộ bạn thân nhiều giờ được fan quốc tế của Yong Ha ghi lại. Chín năm trước, ngôi sao Bản tình ca mùa đông tự tử sau nhiều năm chống chọi bệnh trầm cảm. Naver cho cho biết mỗi năm đến ngày này, So Ji Sub đều tranh thủ đến thăm bạn. Anh thường chọn buổi đêm, lúc thưa người để tránh gây chú ý. Bảo vệ nghĩa trang kể lúc rời khỏi khu mộ, năm nào đôi mắt Ji Sub cũng sưng húp vì khóc.

Ji Sub trò chuyện với cố nghệ sĩ nhiều giờ trong ngày giỗ thứ chín.

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, fan của Park Yong Ha lẫn So Ji Sub đồng loạt chia sẻ ảnh "bóng lưng cô đơn" của Ji Sub trước mộ bạn. Khán giả xúc động, khen tình bạn của hai nghệ sĩ . "Thời gian trôi quá nhanh, mới đó đã chín năm, Yong Ha thật có phúc khi gặp được người bạn tri kỷ như Ji Sub", "Tôi vẫn nhớ như in ngày Yong Ha mất, Ji Sub vừa đứng ra tổ chức mai táng, vừa an ủi mẹ bạn. Tình bạn thật cao đẹp"... khán giả viết trên Daum, Instagram.

Hình ảnh So Ji Sub dâng nghệ sĩ chén rượu, điếu thuốc được fan quốc tế chia sẻ trên Instagram.

Ngày 30/6/2010, Park Yong Ha khiến làng giải trí Hàn Quốc bàng hoàng khi treo cổ tự tử ở tuổi 33. Người thân cho biết tài tử không để lại di thư cũng như lời trăn trối. Theo Daum, mối tình tuyệt vọng, công việc bế tắc, cộng thêm cha bị phát hiện ung thư giai đoạn cuối khiến anh rơi vào trầm cảm. Yong Ha từng tiết lộ bị mất ngủ suốt 14 năm và chỉ có thể ngủ nhờ thuốc.

Trong tang lễ của Yong Ha, hàng trăm nghìn người hâm mộ từ Nhật, Đài Loan, Hong Kong... sang Hàn tham dự. Theo tờ Sankei Sports (Nhật Bản), bà Oh Young Ran - mẹ của sao quá cố - từng xuất bản cuốn tự truyện về con với tựa đề "Con trai tôi, một Park Yong Ha thực sự". Hồi ký dài 260 trang, kể về cuộc đời anh từ khi sinh ra tới lúc mất. Trong đó có những câu chuyện khởi nghiệp hay hậu trường với tài tử Bae Yong Joon trong "Bản tình ca mùa đông".

So Ji Sub trong đám tang Yong Ha. Ảnh: Yonhapnews.

Chín năm qua, cứ đến ngày giỗ tài tử, fan khắp nơi lại tìm về mộ anh. Trong ngày giỗ thứ 8 vào năm ngoái, người hâm mộ Yong Ha lan tỏa thông điệp: "Hãy yêu thương thần tượng của bạn nhiều nhất có thể, cho dù họ đang hẹn hò hay quyết định rời nhóm. Dù thế nào hãy ủng hộ họ. Bởi ít ra họ còn sống. Còn thần tượng của tôi đã không còn trên đời nữa".

So Ji Sub sinh năm 1977, từng là vận động viên bơi chuyên nghiệp trước khi hoạt động nghệ thuật. Anh ghi dấu ấn với các phim Giày thủy tinh, Chuyện tình Bali, Xin lỗi anh yêu em, Only you, Đảo địa ngục... Anh là người nổi tiếng đầu tiên có con đường mang tên mình ở tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Bên cạnh diễn xuất và âm nhạc, So Ji Sub là doanh nhân thành đạt với công ty giải trí riêng, tự xuất bản tạp chí và sở hữu chuỗi cà phê ăn khách. Hiện nam diễn viên hẹn hò phát thanh viên kém 17 tuổi - Jo Eun Jung."

Thanh An (theo Instagram, Naver, Daum)