Mối tình tuyệt vọng khiến Park Yong Ha day dứt đến cuối đời

Park Yong Ha - từ ngôi sao Hallyu đến bi kịch tự tử / Mộ cố nghệ sĩ Park Yong Ha phủ đầy hoa trong ngày giỗ

Ngày 30/6/2010, Park Yong Ha khiến làng giải trí Hàn Quốc bàng hoàng khi treo cổ tự tử ở tuổi 33. Người thân cho biết tài tử không để lại di thư cũng như lời trăn trối, vì thế không ai biết lý do thực sự khiến anh chọn ra đi.

Tám năm sau ngày Yong Ha mất, bạn bè, người thân vẫn đau đớn khi nghĩ về anh. Trên Daum, fan Yong Ha lan tỏa thông điệp: "Hãy yêu thương thần tượng của bạn nhiều nhất có thể, cho dù họ đang hẹn hò hay quyết định rời nhóm. Dù thế nào hãy ủng hộ họ. Bởi ít ra họ còn sống. Còn thần tượng của tôi đã không còn trên đời nữa". Lời nhắn nhủ này gợi khán giả về ký ức buồn về mối tình tuyệt vọng của cố tài tử với ca sĩ, diễn viên Eugene.

Nụ cười của sao quá cố trên di ảnh.

Bà Oh Young Ran - mẹ sao quá cố - từng xuất bản tự truyện về con với tên Con trai tôi, một Park Yong Ha thực sự. Sách dài 260 trang, kể về cuộc đời anh từ sinh ra tới lúc mất. Trong đó có nhắc đến sự day dứt của anh khi tình yêu với Eugene đứt gánh giữa đường. Tờ Sankei Sports (Nhật Bản) cho rằng, chuyện tình buồn có thể là một trong những nguyên nhân khiến Yong Ha trầm cảm, thấy cuộc đời không còn ý nghĩa.

Yong Ha (1977) và Eugene (tên thật là Kim Yoo Jin, 1981) - Thần tượng xinh đẹp nhất lịch sử Kpop - gặp gỡ trên phim trường Yêu em hồi năm 2002. Trong phim, anh thủ vai đạo diễn Lee Hyuk, được Jin Da Rae (Eugene) cứu trong một lần bị đắm tàu khi đến đảo Jeju quay phim. Họ dần nảy sinh tình cảm và trải qua nhiều trắc trở mới được ở bên nhau.

* Park Yong Ha và Eugene trong phim "Yêu em"

Bạn thân kể anh có cảm tình với Eugene từ năm 1997 - khi cô mới ra mắt với vai trò gương mặt đại diện của nhóm nhạc thần tượng đời đầu - S.E.S. Nhiều năm Yong Ha không dám thổ lộ tình cảm vì Eugene được nam giới Hàn Quốc chọn là người trong mộng, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Tony Ahn (nhóm nhạc H.O.T), Shin Hye Sung (Shinhwa), Kangta (H.O.T), Lee Ji Hoon, Yunho (DBSK)...

Yong Ha và Eugene có mối tình lãng mạn, trắc trở trong phim "Yêu em".

Yong Ha từng bước chinh phục Eugene bằng sự quan tâm chân thành. Họ cẩn trọng không tiết lộ quan hệ vì sợ bị phản đối. Theo Naver, dư luận Hàn Quốc thập niên 1990, đầu 2000 rất khắt khe khi thần tượng hẹn hò. Các chuyên gia nghiên cứu văn hóa giải trí nước này từng phân tích trên truyền hình: người hâm mộ mặc định trong số tiền cát-xê khủng mà nghệ sĩ nhận được, có chi phí "bán" đời tư, bao gồm cả yêu đương. Nghĩa là nghệ sĩ chỉ được là người của công chúng. Đó là lý do phần lớn sao Hàn chọn cách giấu nhẹm chuyện tình cảm.

Đầu năm 2003, mối quan hệ của cặp sao bị lộ khi hacker xâm nhập máy tính của Yong Ha. Người này lập tức tung nhiều hình ảnh của đôi tình nhân lên mạng, có ảnh Eugene ngồi trong lòng Yong Ha với tư thế nhạy cảm. Truyền thông liên tục đăng tải tin tức liên quan đến hai nghệ sĩ, còn fan quyết liệt yêu cầu cặp sao chia tay.

Tờ Korea JoongAng Daily cho biết, nạn nhân của vụ rò rỉ ảnh khi ấy không phải là Yong Ha, mà là Eugene. Dư luận công khai chỉ trích cô sỗ sàng, không có ý tứ và những lời lẽ rất khó nghe. Người quản lý cũng quay lưng, hùa theo đám đông chê trách cô. Số ít fan lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ đều bị dập tơi tả.

Ahn Jeong Ho - fan lâu năm - từng kêu gọi dư luận buông tha Eugene nhưng vô ích. "Eugene cũng là con người. Cô ấy có cuộc sống riêng, cũng biết rung động và ở bên người cô ấy muốn. Tôi nghĩ mọi người đang tạo ra sự huyên náo không đáng có", anh nói. Cây viết Cheon Soo Jin của Korea JoongAng Daily nói Yong Ha không thể ngăn cản được fan của mình làm tổn thương Eugene. Sau đó, họ chấp nhận chia tay vì không chịu nổi áp lực.

Yong Ha từng nói Eugene là mối tình tuyệt vọng, là người anh không bao giờ quên trong cuộc đời.

Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Yong Ha từng bộc lộ nỗi đau đớn và tiếc nuối: "Sau phim Yêu em, tôi có mối tình thơ mộng, nhưng sự quan tâm quá mức của truyền thông khiến tình cảm chúng tôi gặp trở ngại. Tôi và cô ấy đều đau khổ vì cảm giác yêu nhau là có tội với khán giả. Tôi không chịu đựng được khi yêu mà không được ở bên cô ấy. Hàng nghìn lá thư yêu cầu tôi chỉ là người của công chúng và nghệ thuật. Chẳng lẽ vì tương lai, sự nghiệp, tôi phải rời bỏ người mình say mê và yêu tha thiết?".

Sau mối tình không trọn vẹn, Yong Ha ít nói và lầm lũi. Nhiều năm diễn viên tự trách mình không bảo vệ được người yêu, để quên nỗi buồn, anh tìm đến rượu. Mẹ tài tử kể trong một lần say, Yong Ha khóc rất nhiều và nói Eugene là mối tình tuyệt vọng, là người anh không bao giờ quên trong cuộc đời.

* Yong Ha hát nhạc nền 'We sarang' trong 'Sóng gió hậu trường'

Tài tử lao vào làm việc bất kể đêm ngày, có nhiều đêm thức trắng, phải dùng thuốc ngủ và an thần. Chuyện tình buồn, công việc không như ý cộng thêm phát hiện cha bị ung thư giai đoạn cuối khiến Yong Ha trầm cảm. Sự ra đi của anh để lại nhiều tiếc nuối. So Ji Sub - người bạn thân nhất - đứng ra lo ma chay cho bạn.

Trong tang lễ, tình cũ Eugene đến nói lời từ biệt anh. Quản lý diễn viên chia sẻ, khi hay tin Yong Ha qua đời, cô khóc nức nở và yêu cầu được một mình. Người đẹp từ chối mọi câu hỏi của báo giới. "Mối tình với Yong Ha để lại trong cô ấy vết thương lòng sâu sắc, mất nhiều năm mới có thể nguôi ngoai. Giờ đây sự ra đi của anh ấy khiến Eugene sốc, không tin đó là sự thật", quản lý kể.

* Tang lễ đẫm nước mắt của Park Yong Ha

Sau ngày tiễn biệt bạn trai cũ, ca sĩ, diễn viên Eugene nhắn gửi fan trên trang cá nhân: "Cuộc sống rất quý giá, làm ơn hãy quan tâm đến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của bạn". Năm 2011, cô kết hôn với diễn viên Ki Tae Young, được truyền thông Hàn đánh giá là gia đình kiểu mẫu, hạnh phúc.

* Những ca khúc nổi bật của Park Yong Ha

Thanh Cao