So Ji Sub hẹn hò phát thanh viên kém 17 tuổi

Đại diện công ty quản lý 51K Entertainment của tài tử nói anh và Jo Eun Jung mong khán giả ủng hộ chuyện tình cảm của họ.

Ngày 17/5, nhiều chuyên trang giải trí Hàn Quốc đưa tin So Ji Sub hẹn hò Jo Eun Jung - phát thanh viên, phóng viên sinh năm 1994. Cả hai gặp gỡ trong chương trình Night of Real Entertainment của đài SBS tháng 3 năm ngoái, lúc So Ji Sub quảng bá bộ phim điện ảnh Be With You (Và em sẽ đến). Theo News1, khi ấy Jo Eun Jung là phóng viên, đặt câu hỏi và tương tác với So Ji Sub lẫn nữ chính Son Ye Jin. Sau đó họ nhiều lần đi ăn, uống nước cùng nhóm bạn và nảy sinh tình cảm.

So Ji Sub và Jo Eun Jung.

Ngay khi tin tức hẹn hò nổ ra, Dispatch - tờ báo săn tin hàng đầu Hàn Quốc - tung loạt ảnh cặp sao hẹn hò trên phố Hannam-dong ở Seoul. Cả hai diện đơn giản, đội mũ lưỡi trai. Jo Eun Jung đứng đợi bạn trai mua cà phê.

Hình ảnh hẹn hò của So Ji Sub được Dispatch tung ra trưa 17/5.

Đại diện công ty quản lý 51K Entertainment của So Ji Sub cho biết tài tử và Jo Eun Jung hẹn hò nghiêm túc, mong khán giả ủng hộ. "Chúng tôi không biết họ yêu đương được bao lâu vì đó là cuộc sống cá nhân của nghệ sĩ".

Trên các diễn đàn Naver, Daum, Pann, nhiều fan mừng khi tài tử 42 tuổi không còn lẻ bóng. "Cuối cùng cũng có tin tức So Ji Sub yêu đương. Mong hai người nhanh chóng kết hôn", "Họ hơn nhau 17 tuổi nhưng không chênh lệch lắm. Tốt nhất là cưới trong năm nay", "Trai tài, gái sắc"... là bình luận của khán giả.

So Ji Sub và bạn gái thoải mái thể hiện tình cảm trên phố.

Jo Eun Jung từng là người dẫn chương trình game, host của chương trình Champions Korea từ năm 2014 đến 2016, sau đó đầu quân về đài SBS. Cô được khen duyên dáng và ứng biến linh hoạt. So Ji Sub sinh năm 1977, từng là vận động viên bơi chuyên nghiệp trước khi hoạt động nghệ thuật. Anh ghi dấu ấn với các dự án Giày thủy tinh, Chuyện tình Bali, Xin lỗi anh yêu em, Only you, Đảo địa ngục...

Ji Sub là người nổi tiếng đầu tiên có con đường mang tên mình ở tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Bên cạnh diễn xuất và âm nhạc, So Ji Sub là doanh nhân thành đạt với công ty giải trí riêng, tự xuất bản tạp chí và sở hữu chuỗi cà phê ăn khách. Nam diễn viên kín tiếng đời tư, anh từng hẹn hò Kim Hyun Joo khi mới vào nghề. Trong cuộc phỏng vấn năm ngoái, anh cho biết sẽ nghiêm túc xem xét chuyện hôn nhân. "Nếu kết hôn, tôi muốn trở thành người chồng luôn ưu ái và đặt vợ lên trên hết", anh nói.

Thanh An (Theo Dispatch, Naver, News1)