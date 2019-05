‘Show Me The Meaning of Being Lonely’ - bản hit 20 tuổi của Backstreet Boys

Ca khúc viết về nỗi cô đơn, giúp tên tuổi nhóm nhạc nổi tiếng thế giới.

26 năm kiên trì với âm nhạc của Backstreet Boys / Backstreet Boys kỷ niệm 20 năm hit ‘I Want It That Way’

Show Me The Meaning of Being Lonely là đĩa đơn trong album phòng thu thứ ba Millennium (1999) của ban nhạc Backstreet Boys. Bài hát do Max Martin và Herbie Crichlow viết lời, Martin và Kristian Lundin sản xuất. Nhạc phẩm được dành tri ân Denniz POP – nhà sản xuất âm nhạc quen thuộc của nhóm – qua đời năm 1998 vì ung thư dạ dày. Nội dung MV cũng xoay quanh những câu chuyện đời thực của các thành viên khi trải qua nỗi đau mất người thân: bố của Kevin mất vì ung thư, chị gái Howie qua đời vì bệnh hiểm nghèo lupus.

MV 'Show Me The Meaning of Being Lonely' MV "Show Me The Meaning of Being Lonely".

MV mở đầu với một dòng đề tựa: "Video này dành tặng Denniz POP và tất cả những ai vừa đánh mất người mình yêu thương".

"So many words for the broken heart

It's hard to see in a crimson love

So hard to breathe

Walk with me, and maybe

Nights of light so soon become

Wild and free

I could feel the sun

Your every wish will be done"



(Biết bao lời trong trái tim tan vỡ này

Không còn tỉnh táo trong một mối tình say đắm

Không gian quanh tôi ngột ngạt

Hãy bước đi cùng tôi, và biết đâu

Ánh sáng sẽ xuyên qua màn đêm

Hoang dại và tự do

Tôi có thể cảm nhận được ánh mặt trời

Mọi ước nguyện của em sẽ thành hiện thực)

Bao trùm MV là gam màu đen trắng tạo cảm giác lạnh lẽo. Sự cô đơn quẩn quanh ngay trong những lời ca đầu tiên. Nỗi đau mất đi một người yêu thương hay một tình yêu say đắm không được đáp trả khiến tác giả cảm thấy trống rỗng. Anh mong có một người đồng hành, cùng vượt qua những đêm trắng cô độc. Anh kỳ vọng ánh sáng mặt trời ấm áp - hiện diện của tình yêu - sẽ đến với mình.

"Show me the meaning of being lonely

Is this the feeling I need to walk with?

Tell me why I can't be there where you are?

There's something missing in my heart"

(Cho tôi hiểu ý nghĩa của nỗi cô đơn này

Có phải đó là cảm giác tôi cần phải gánh chịu không?

Vì sao tôi không thể đến bên em?

Trái tim tôi như mất mát đi một phần)

Trong khoảnh khắc chứng kiến ai đó rời xa, biến mất lặng lẽ như một ngôi sao nhỏ là lúc người ta hiểu ra ý nghĩa của sự cô đơn. Nó là một phần trong cuộc sống để trưởng thành. Dù có luôn day dứt "vì sao tôi không thể đến bên em", tác giả cũng đã một phần chấp nhận nỗi đau. Anh phải mang trái tim trống vắng đó theo mình.

"There's nowhere to run

I have no place to go

Surrender my heart, body, and soul

How can it be

You're asking me

To feel the things you never show"

(Không còn nơi nào để chạy trốn

Tôi không còn nơi nào để đi

Trái tim, tinh thần, thể xác tôi đều gục ngã rồi

Làm sao em có thể hỏi tôi

Rằng tôi cảm thấy như nào về những điều em chưa bao giờ thể hiện)

Tác giả dường như không thể thoát khỏi những kỷ niệm tràn đầy tâm trí. Anh đã trao đi một tình yêu với tất cả trái tim, tâm hồn, thể xác nhưng chưa bao giờ nhận được lời hồi đáp rõ ràng. Anh chẳng thể làm gì khác ngoài chấp nhận người kia mãi là một vùng ký ức quý báu không thể thay thế.

Xuyên suốt ca khúc, mỗi thành viên ngồi một mình trong góc tối, lặng lẽ. MV có nhiều hình ảnh tái hiện một năm đầy khó khăn của Backstreet Boys khi đó. Brian nhìn thấy chính mình gặp nguy kịch trên giường cấp cứu. Trước khi thực hiện album Millennium, anh bị ngất khi đang lưu diễn do một cơn đau tim dữ dội và phải đi điều trị. Sau đó anh tạm ngừng mọi hoạt động một thời gian để phục hồi. Kevin cô đơn trong căn phòng tối, xem lại những thước phim thuở ấu thơ khi có cha bên cạnh. Đến đoạn điệp khúc cuối, Brian cất lên giọng nam cao vang vọng, góc máy quay hướng ra một bầu không gian rộng mở, đỡ ngột ngạt hơn. Năm thành viên hợp lại, điềm tĩnh và trầm mặc, cùng hát trên một con đường vắng:

"You are missing in my heart

Tell me why I can't be there where you are..."

(Em chính là phần mất đi trong trái tim tôi

Nói cho tôi biết tại sao tôi không thể ở bên em...)

Người đàn ông trưởng thành buộc phải chứng kiến người mình yêu thương ra đi, sẽ cô đơn và phải chấp nhận điều đó. Trong những câu hát cuối cùng, với khả năng bè phối hoàn hảo, Backstreet Boys tạo nên những âm hưởng của nỗi buồn vang vọng mãi trong tâm trí người nghe.

'Show Me The Meaning of Being Lonely' - Live, 2013 Backstreet Boys trình diễn ca khúc "Show Me The Meaning of Being Lonely" trên sân khấu tour "In A World Like This" (2013).

Tiếp nối thành công của hai single I Want It That Way, Larger Than Life trước đó, Show Me The Meaning of Being Lonely đạt vị trí á quân Billboard Hot 100 và có 55 tuần trụ vững trên bảng xếp hạng danh tiếng này. Ca khúc nhận được đề cử Grammy "Trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc" năm 2000. Dù được phát hành trong giai đoạn Internet chưa phát triển ở Việt Nam, việc học ngoại ngữ cũng chưa phổ biến, những người yêu nhạc 7x đến đầu 9x vẫn yêu thích và thuộc lòng ca khúc khi nghe qua radio và băng cassette.

Các thành viên Backstreet Boys (từ trái qua): Brian, AJ, Nick, Kevin và Howie. Ảnh: Rolling Stone/ Dennis Leupold.

Backstreet Boys là ban nhạc Pop thành lập từ năm 1992 tại Florida, Mỹ với năm thành viên: A.J. McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson và Brian Littrell. Cuối những năm 1990, Backstreet Boys là một trong những boy band thành công nhất thế giới. Nhiều hit của ban nhạc đến nay vẫn có sức sống mạnh mẽ như: As Long As You Love Me, I Want It That Way, Show Me The Meaning of Being Lonely, Everybody...

Thu Thảo