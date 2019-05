26 năm kiên trì với âm nhạc của Backstreet Boys

Năm 1995, BSB nhận giải thưởng đầu tiên dành cho "Tour lưu diễn mới hay nhất" tại Smash Hits Awards. Cùng năm, nhóm giới thiệu hai ca khúc đầu tiên là "We've Got It Going On" và "I'll Never Break Your Heart". Các ca khúc đạt thành công nhỏ tại Mỹ nhưng nổi tiếng tại các nước châu Âu. Điều này giúp BSB ký được một hợp đồng lưu diễn tại châu Âu vào năm 1996. Ảnh: MirrorPix.