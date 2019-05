Backstreet Boys kỷ niệm 20 năm hit ‘I Want It That Way’

Ca khúc làm nên tên tuổi của nhóm và có sức lan tỏa qua nhiều thế hệ người nghe nhạc.

Backstreet Boys trở lại với ca khúc mới / Backstreet Boys sau 20 năm ra mắt album đầu tiên

Ngày 12/4, Backstreet Boys đăng tải một video trên Youtube kèm những chia sẻ xoay quanh MV I Want It That Way. Ca khúc được phát hành ngày 12/4/1999, là single trong album phòng thu thứ ba mang tên Millennium. Qua 20 năm, thành công của I Want It That Way vẫn luôn là một cột mốc nổi bật trong sự nghiệp của Backstreet Boys.

Ca khúc 'I Want It That Way' Backstreet Boys biểu diễn tại sân khấu iHeartRadio 2016. Sau nhiều năm, "I Want It That Way" vẫn được khán giả yêu thích.

I Want It That Way do nhạc sĩ nổi tiếng người Thụy Điển - Max Martin - sáng tác. Khi đó, Max vẫn chưa thành thạo tiếng Anh nên cách diễn giải của anh có phần không thoát ý. Khi mới nhận ca khúc I Want It That Way, Backstreet Boys khá bối rối vì lời khó hiểu nhưng vẫn yêu thích phần giai điệu bắt tai. Tuy nhiên, giám đốc hãng thu âm của nhóm cho rằng ca từ tối nghĩa sẽ không thu hút, ông muốn thay đổi để lời hát có ý nghĩa hơn. Trong cuộc phỏng vẫn với Huffpost, Nick chia sẻ: "Chúng tôi đã mời những nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng để sửa lại ca khúc. Nhưng sau khi nghe những bản chỉnh sửa, cả năm thành viên đều quyết định quay lại bản gốc".

Trong ca khúc, nhiều lần câu hát "I want it that way" được lặp lại. Sau khi nghe hết nhạc phẩm nhiều người vẫn không hiểu chuyện đó (it) là gì và như vậy (that way) là thế nào. Đến năm 2018, Backstreet Boys lần đầu giải thích ý tưởng của tác giả: "I never want to hear you say I want it that way" có nghĩa không muốn nghe cô gái nói về chuyện trái tim tan vỡ hay những lỗi lầm, không muốn cô để sự việc diễn ra theo cách đó.

Theo Kevin, chính sự khó hiểu này khiến khán giả yêu thích vì mỗi người có một cách diễn giải và cảm nhận khác nhau. Anh nói: "Đôi lúc mọi người suy nghĩ quá nhiều. Tôi nghĩ ở phiên bản với ca từ ý nghĩa hơn, giai điệu lại không thu hút. Vậy nên các bạn chỉ cần nghe theo cảm nhận của mình thôi". I Want It That Way phiên bản "tối nghĩa" đã thành công ngoài mong đợi. Ca khúc đạt vị trí đầu bảng xếp hạng âm nhạc của hơn 25 quốc gia. Thành công của ca khúc khiến album Millennium lập kỷ lục bán hơn một triệu bản ngay trong tuần đầu ra mắt.

Các thành viên Backstreet Boys ( từ trái qua): Brian, AJ, Nick, Kevin và Howie. Ảnh: Rolling Stone/ Dennis Leupold.

Backstreet Boys là ban nhạc Pop thành lập từ năm 1992 tại Florida, Mỹ với năm thành viên: A.J. McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson và Brian Littrell. Cuối những năm 1990, Backstreet Boys là một trong những boyband thành công nhất thế giới. Nhiều hit của ban nhạc đến giờ vẫn có sức sống mạnh mẽ: As Long As You Love Me, I Want It That Way, Show Me The Meaning of Being Lonely, Everybody... Âm nhạc Backstreet Boys gắn liền với nhiều thế hệ người nghe nhạc ở Việt Nam. Ban nhạc từng sang Việt Nam biểu diễn vào tháng 3/2011, quảng bá cho album phòng thu thứ bảy This Is Us. Tháng 1, ban nhạc ra mắt album phòng thu thứ chín mang tên DNA và thông báo tổ chức lưu diễn. Tour sẽ khởi động từ ngày 11/5 tại Bồ Đào Nha.

Thu Thảo