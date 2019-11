Selena Gomez mặc cảm vì bị chê béo

Selena Gomez phiền lòng vì nhiều người bàn tán chuyện cô tăng cân trong khi điều trị bệnh lupus.

Ngày 11/11, trên chương trình Giving Back Generation, Selena Gomez cho biết việc dùng thuốc điều trị bệnh khiến cân nặng của cô tăng đáng kể. "Tôi để ý nhiều người công kích mình vì điều đó. Những lời bàn tán khiến tôi bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề", cô nói. Thời gian qua, Selena thường tìm đến bạn bè, người thân để được an ủi.

Selena Gomez từng bị chê béo vì một số bức ảnh chụp khi đi biển. Ảnh: Splashnews.

Selena hạn chế dùng mạng xã hội vì những lời bình phẩm ngoại hình. Cô chỉ mượn điện thoại của trợ lý để đăng ảnh cá nhân và không đọc các bình luận từ người hâm mộ như trước. Nữ ca sĩ cho rằng mạng xã hội khiến nhiều cô gái bị ám ảnh về vẻ đẹp hoàn hảo, phi thực tế. "Họ tự hủy hoại bản thân khi theo đuổi những hình mẫu được chỉnh sửa kỹ càng trên mạng", Selena nói.

Những năm qua, Selena Gomez gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Cô phẫu thuật ghép thận vào mùa hè 2017, khi căn bệnh lupus biến chứng. Sau đó, ca sĩ chia tay The Weeknd. Đầu năm 2018, Selena một lần nữa chia tay Justin Bieber chỉ sau thời gian ngắn tái hợp. Justin Bieber gần đây kết hôn với người mẫu Hailey Baldwin. Ngày 23/10, Selena trở lại hoạt động âm nhạc với MV Lose You to Love Me sau hơn hai năm tập trung chữa bệnh và đóng phim. Ca khúc giúp Selena Gomez lần đầu đứng nhất bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Selena Gomez - Lose You to Love me MV "Lose You to Love Me". Video: Youtube.

Đạt Phan (theo Eonline)