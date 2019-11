Selena Gomez lần đầu giành quán quân Billboard

“Lose you to love me” - ca khúc mới phát hành của Selena Gomez - giúp cô lần đầu tiên đứng nhất bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Lose you to love me từ vị trí thứ 15 tuần trước, vượt qua những ca khúc khác như Someone you loved (Lewis Capaldi), Trust hurt, Good as Hell (Lizzo), Senorita (Shawn Mendes và Camila Cabello)... để vươn lên vị trí quán quân tuần này. Trên Instagram, nữ ca sĩ chia sẻ: "Vị trí thứ nhất đầu tiên! Đây là bài hát đặc biệt trong trái tim tôi. Tôi đã nỗ lực làm album này với tất cả sự chân thành và niềm vui, với đôi chút yếu đuối để nhắc nhở mình là ai trong cuộc đời này". Selena đồng thời cảm ơn người hâm mộ đã lắng nghe và ủng hộ cô suốt thời gian qua.

Selena Gomez - Lose You to Love me MV "Lose you to love me" của Selena Gomez hiện thu hút hơn 112,5 triệu lượt xem trên Youtube.

Ca khúc đồng thời đạt vị trí quán quân ở bảng xếp hạng Rolling Stone 100, giúp Selena thành ca sĩ đầu tiên đồng thời đạt được vị trí quán quân tại hai bảng xếp hạng trong cùng lúc.

Lose you to love me là bài hát thứ 28 của Selena có mặt trong BXH Billboard 100 và bài hát thứ tám có mặt trong top 10. Trước đó, Good for you và Same old love có thứ hạng cao nhất với vị trí thứ năm.

Phát hành ngày 23/10, ca khúc mới của Selena được quay hoàn toàn bằng điện thoại thông minh, đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ từ sau album Revival (2015). Nhiều người hâm hộ cho rằng ca từ ám chỉ tình cũ Justin Bieber và chuyện tình thăng trầm kéo dài bảy năm của họ. Cùng Look at her now (đứng thứ 27 trên Billboard 100), ca khúc là đĩa đơn mở màn cho album phòng thu tiếp theo của Selena trong thời gian tới.

Billboard Hot 100 là bảng xếp hạng cho các bài hát tại Mỹ, do tạp chí Billboard phát hành hàng tuần. Bảng xếp hạng dựa trên doanh số (đĩa cứng và digital), lượng phát trên radio và lượng stream trực tuyến tại Mỹ.

