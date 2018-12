Mùa hai 'Westworld' kết thúc khốc liệt, bàn về bản chất con người

Tập áp cuối mùa hai 'Westworld' liên tiếp có bất ngờ / Các phim truyền hình nổi bật ra mắt trong tháng 6

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tập phim The Passenger phát sóng sáng 25/6 (giờ Việt Nam). Lúc này, nhiều nhân vật cùng tiến về Valley Beyond (còn gọi là Forge). Dolores (Evan Rachel Wood đóng) thuyết phục William (Ed Harris đóng) đi cùng cô. William định ám hại nữ người máy nhưng không thành mà còn tự làm mình bị thương.

Dolores gặp người máy Bernard (Jeffrey Wright đóng) ở Forge - căn cứ bí ẩn chứa ý thức giả lập của tất cả khách từng đến công viên. Nữ robot bắt đầu đọc dữ liệu của một số vị khách để nghĩ cách đánh bại họ trong tương lai. Trong khi đó, Benard kích hoạt một chương trình để các robot có thể tải ý thức của mình lên Forge.

* Một số cảnh trong tập cuối

Westworld tung trailer tập cuối mùa hai

Với những người máy, chương trình này hiện ra dưới dạng một cánh cổng kỳ ảo giữa thung lũng. Khi đi qua cánh cổng, trí tuệ người máy sẽ tiến vào một khu vực giống như thiên đường (thực chất là hệ thống thực tế ảo) còn thân thể họ sẽ mất ý thức và rớt xuống vực. Lúc này, nhóm của robot Maeve (Thandie Newton đóng) đến nơi nhưng bị người của công viên truy đuổi ráo riết. Maeve hy sinh cùng đồng đội nhưng kịp đưa con gái qua cánh cổng. Người máy thổ dân da đỏ Akacheta (Zahn McClarnon đóng) cũng đến được thiên đường ảo và đoàn tụ với vợ mình.

Cho rằng Bernard đang làm chuyện vô nghĩa, Dolores muốn hủy diệt Forge, khiến ông phải sát hại cô. Sau đó, ông hội ngộ Charlotte (Tessa Thompson đóng) - nữ quản lý cấp cao của công viên. Khi thấy Charlotte sát hại dã man nữ nhân viên Elsie (Shannon Woodward đóng), Bernard suy nghĩ về bản chất con người và nhận ra mình có trách nhiệm bảo vệ giống loài robot.

Một cảnh đậm chất Viễn Tây trong phim.

Ông tạo ra một người máy mang hình hài Charlotte nhưng với ý thức của Dolores. Robot này sát hại Charlotte rồi đóng giả cô. Sau đó, Bernard và Dolores/Charlotte gặp biệt đội do công viên Delos cử tới. Họ không hay biết việc Charlotte là giả và bị cô sát hại. Dolores/Charlotte chuyển hệ thống thực tế ảo chứa ý thức của các robot đến một nơi an toàn.

Sau đó, cô giết Bernard và đến thế giới loài người. Tại đây, Dolores/Charlotte tái tạo Bernard từ ý thức của ông, đồng thời tự tạo ra một bản sao cơ thể cũ của mình rồi chuyển ý thức mình vào đó. Dolores khẳng định dù có quan điểm đối nghịch nhau, cô và Bernard cần phải cùng tồn tại để đảm bảo sự sinh tồn của người máy.

Tập này còn có một cảnh ở sau đoạn giới thiệu đoàn phim (credits), trong đó một robot giả lập William bước vào thử nghiệm giả lập với robot mang hình hài con gái Emily - người ông đã giết ở tập trước. Theo nhà sản xuất, cảnh này diễn ra trong tương lai rất xa.

Nhân vật Charlotte do Tessa Thompson - nữ diễn viên gây chú ý qua các phim "Creed", "Thor: Ragnarok".

Tập cuối mùa hai Westworld hòa trộn nhuần nhuyễn chất Viễn Tây, sử thi và khoa học viễn tưởng với câu chuyện để lại nhiều suy ngẫm. Các đại cảnh nhân vật cưỡi ngựa giữa sa mạc hay đồi núi được thực hiện giống dòng phim kinh điển về cao bồi. Trích đoạn dòng người máy di chuyển, tìm kiếm một miền đất hứa mang âm hưởng các phim sử thi có yếu tố tôn giáo. Khi Charlotte bắt đầu tấn công đoàn di dân bằng một nữ người máy cưỡi ngựa có khả năng khiến các robot khác kích động, cô nhắc đến câu chuyện về bốn kỵ sĩ của Khải Huyền (Apocalypse) trong Kinh Thánh.

Phần thoại phim nhiều lần nhấn mạnh vào bản chất con người và trí tuệ nhân tạo. Một quan điểm nổi bật là giải thiêng sự tự do ý chí mà con người vốn đề cao. Theo tác phẩm, ý chí của loài người chỉ là một thuật toán có thể đo lường được, hoạt động theo một số mẫu hình nhất định và không thể thay đổi (do cấu tạo sinh học). Trong khi đó, do cấu tạo bằng máy, robot có thể thay đổi các nền tảng và chương trình của mình, qua đó có tiềm năng trở thành giống loài vượt trội hơn về tiến hóa. Quan điểm này tương tự với nhiều phim khoa học viễn tưởng kinh điển của Mỹ. Con người cứ tưởng mình kiểm soát con tàu nhưng thật ra chỉ là "hành khách", giống như tên gọi của tập này (The Passenger).

Nhân vật William tiếp tục trở lại trong phần sau.

So với mùa trước, mùa này không có nhiều hình ảnh gây sốc về tình dục nhưng mức độ bạo lực giữ nguyên. Với lối kể phi tuyến tính, Westworld thách thức người xem phải tự nhặt các mảnh ghép để lắp lại thành cấu trúc hoàn chỉnh. Ví dụ, một số cảnh ở các tập trong mùa hai diễn ra khi Dolores đã thế chỗ Charlotte nhưng lại được kể đan xen với các tuyến cũ dễ gây lẫn lộn. Series có lối kể chậm rãi, xây dựng tình tiết rất nhiều trước khi đưa ra lời giải đáp, đồng thời tiếp tục cài cắm câu hỏi cho mùa sau.

Westworld ra mắt năm 2016, do Jonathan Nolan và Lisa Joy thực hiện, được xem là bom tấn của đài HBO trong mảng phim truyền hình. Mùa đầu thu hút 12 triệu lượt xem, cao nhất trong mùa đầu của các series thuộc kênh này. Câu chuyện kể về Westworld - một công viên mô phỏng miền Viễn Tây nơi khách tham quan có thể làm tình và bắn giết thỏa thích với các robot. Tuy nhiên, những người máy dần phát triển ý thức và nổi loạn. Mùa hai tiếp tục theo chân các robot, cũng như giới thiệu một số công viên lân cận có bối cảnh nền văn hóa khác. Hiện mùa ba đã được lên kế hoạch sản xuất.

Ân Nguyễn