Karen Gillan vào vai Nebula, xuất hiện từ Guardians of the Galaxy (2014), là con gái nuôi của Thanos nhưng thù hằn ông. Nữ diễn viên sinh năm 1987 tại Scotland, nổi tiếng với vai trợ thủ Amy Pond trong loạt Doctor Who. Năm 2017, diễn viên thủ vai nhân vật quyến rũ trong Jumanji: Welcome to the Jungle - phim gây sốt phòng vé.