Rạp Trung Quốc đầu tiên mở cửa trở lại

Một rạp ở Tân Cương (Trung Quốc) mở cửa lại nhưng không khán giả nào đến xem.

Theo Variety, ngày 16/3, rạp Zhongying Golden Palm chiếu 22 phim, gồm toàn tác phẩm cũ như Liberation, My People, My Country, và Sheep Without a Shepherd. Họ thông báo miễn tiền vé cho các phụ huynh đi cùng con. Nhưng đến cuối ngày, không ai xem. "Tinh thần phòng virus của mọi người rất mạnh", người điều hành rạp tên Ding nói.

Một cặp đôi Trung Quốc đeo khẩu trang trong mùa dịch. Ảnh: EPA.

Rạp Zhongying Golden Palm được chính quyền địa phương cho mở cửa. Tân Cương có dân số thưa, nằm ở Tây Bắc Trung Quốc và đã 27 ngày không có ca nhiễm mới. Ban quản lý rạp cũng thông báo chỉ bán vé cho người đến, chứ không cho đặt mua trực tuyến, để dễ kiểm soát đầu vào. Họ khử trùng giữa các suất chiếu, đo thân nhiệt khách, buộc họ đeo khẩu trang và khuyến khích ngồi cách xa nhau trong rạp.

"My People, My Country" là một trong các phim được chiếu đầu tiên khi Trung Quốc mở cửa rạp. Tác phẩm ra mắt từ tháng 9/2019, thu 425 triệu USD. Ảnh: Huaxia.

"Chúng tôi không thể đóng cửa mãi", Ding nói. Nhưng ông nhận định việc mở rạp trống khách còn tốn chi phí hơn đóng rạp. Một khó khăn hiện nay của điểm chiếu này là không có phim mới. Từ Tết Nguyên đán, các phim Trung Quốc đã hủy lịch chiếu rạp, một số chuyển qua phát hành trực tuyến.

Rạp phim Trung Quốc đóng cửa từ tháng 1, khi dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán. Khi Covid-19 lan ra toàn cầu, nhiều nước như Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Ấn Độ cũng ngưng chiếu phim rạp. Các bom tấn như Mulan, Fast & Furious 9 và No Time to Die hủy lịch ra mắt. Đến giữa tháng 3, Hollywood Reporter nhận định làng phim thiệt hại đến 20 tỷ USD trong dịch bệnh, cao gấp bốn lần đánh giá của họ hồi đầu tháng. Đến ngày 17/3, thế giới ghi nhận hơn 182.000 người nhiễm, gần 7.100 người chết.

Ân Nguyễn