Phim của Chân Tử Đan hủy chiếu rạp do dịch viêm phổi

"Enter the Fat Dragon" - có Chân Tử Đan đóng chính - bị hủy lịch ra rạp vào tháng 2 để chiếu trên Internet.

Theo Hollywood Reporter, hãng Bona Film Group e ngại dịch bệnh ở Trung Quốc khiến rạp phim có thể đóng cửa thời gian dài, ảnh hưởng đến Enter the Fat Dragon (Phì long quá giang, dự kiến khởi chiếu ngày 16/2). Thay vì chờ diễn biến hoặc chọn ngày ra rạp mới, họ phát hành phim qua các nền tảng Internet như Tencent Video và iQiyi, từ ngày 1/2.

Trailer phim "Phì long quá giang" Trailer phim.

Tác phẩm có Chân Tử Đan đóng chính được làm lại từ Enter the Fat Dragon (1978). Cả hai phim mang tính trào phúng, nội dung gợi nhớ đến Way of the Dragon (Mãnh long quá giang) của Lý Tiểu Long. Trong phim mới, Chân Tử Đan hóa cảnh sát ăn uống vô độ do chuyện tình cảm, trở nên to béo. Ngoài đóng chính, sao võ thuật còn đồng sản xuất dự án.

Trước Enter the Fat Dragon, phim điện ảnh Tết Lost in Russia của hãng Huanxi (Trung Quốc) cũng đổi sang phát hành trên Internet. Bản quyền tác phẩm được bán cho đơn vị trực tuyến ByteDance với giá 90 triệu USD. Theo China Times, Lost in Russia thu hút đến 600 triệu lượt xem chỉ trong ba ngày đầu. Nhờ kịp ứng phó tình hình, cổ phiếu của hãng Huanxi tăng 25%, tính từ ngày 25/1.

"Lost in Russia" được cho là sẽ mở đầu cho việc nhiều phim Trung Quốc đổi kênh phát hành giữa dịch bệnh. Ảnh: Huanxi.

Hollywood Reporter nhận định nhiều hãng khác có thể tiếp bước xu hướng, khiến các nền tảng phim trực tuyến thắng lớn giữa bệnh dịch. Trong khi đó, các chuỗi rạp lớn Trung Quốc như Wanda, Dadi và Lumiere Pavilions phản đối điều này. Họ viết thư gửi lên Cục Điện ảnh nước này, cho rằng động thái của các hãng phim đi ngược mô hình ngành công nghiệp điện ảnh. Chính phủ Trung Quốc hiện chưa phản hồi. Do các rạp đóng cửa từ tháng 1, ngành phim ảnh nước này được cho là thiệt hại một tỷ USD - doanh thu ước tính của loạt phim Tết.

Dịch viêm phổi do virus corona khởi phát tại Vũ Hán từ đầu tháng 12/2019. Đến đầu ngày 2/2, có 305 người chết, hơn 14.500 người nhiễm toàn cầu. Ở Việt Nam, hiện có bảy ca dương tính với virus.

Ân Nguyễn